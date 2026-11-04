Phá đường dây buôn lậu hơn 4,5 tấn hải sâm từ nước ngoài về Việt Nam

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Khánh (SN 1961, thường trú phường Hiệp Bình, TP.HCM), Nguyễn Văn Hùng (SN 1969, thường trú xã Bình Mỹ, TP.HCM) về tội “Buôn lậu” theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Bộ luật hình sự.

Cơ quan điều tra cũng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Huế (SN 1998, thường trú xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Thị Hà (SN 1998, thường trú xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo quy định tại khoản 1 Điều 189 Bộ luật hình sự.

Cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang thi hành quyết định khởi tố với 3 bị can có liên quan đến vụ án. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Theo kết quả điều tra bước đầu của cơ quan công an, lúc 6h ngày 8/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Trị thi hành quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính đối với ô tô biển kiểm soát 29H-112.17 do Hồ Văn Tài (SN 1991, thường trú thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) điều khiển và ô tô biển kiểm soát 74A-353.30 do Phan Thành Trung (SN 2002; trú Tổ dân phố Thống Nhất, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Kết quả kiểm tra phát hiện trên thùng xe biển kiểm soát 29H-112.17 có vận chuyển 89 thùng xốp, bên trong từng thùng xốp có chứa 50 kg sản phẩm hải sâm (hải sâm được mổ, loại bỏ nội quan và bảo quản bằng phương pháp ướp muối thô), tổng trọng lượng của 89 thùng xốp là 4,45 tấn. Toàn bộ hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tiếp tục điều tra, cơ quan chức năng xác định Lê Minh Khánh và Nguyễn Văn Hùng có hành vi buôn lậu sản phẩm động vật hải sâm thuộc loài Cladolabes sp. từ lãnh thổ nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào qua khu vực đường tiểu ngạch thuộc tuyến biên giới Việt Nam - Lào vào lãnh thổ Việt Nam tại thôn Ka Tăng (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) mà không khai báo, không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Các thùng xốp chứa hải sâm là tang vật của vụ án. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Cụ thể, Khánh và Hùng thỏa thuận thống nhất phân công Hùng có nhiệm vụ sang Thái Lan để kiểm tra hàng hóa, thỏa thuận giá cả và thuê người vận chuyển hàng hóa thông qua nước Lào để đưa về Việt Nam. Đồng thời thông báo cho Khánh biết để thanh toán tiền. Sau khi hàng hóa vận chuyển về Việt Nam thì giao cho Khánh để chế biến rồi bán kiếm lời. Thông qua quen biết, Hùng thuê Trương Thị Huế, Nguyễn Thị Hà vận chuyển hàng hóa từ Lào về Việt Nam để nhận tiền công.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò và trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.