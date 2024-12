Sống thăng hoa tại kiệt tác căn hộ The Premium - Vinhomes Star City Thanh Hóa

(VTC News) -

Không gian sống xanh đậm chất Nhật

Gồm 2 tòa K3 và K5, The Premium là một phần của phân khu cao tầng The Kyoto thuộc khu đô thị Vinhomes Star City đã đi vào vận hành. Mang theo nguồn cảm hứng bất tận về một thiên đường sống với phong cách Nhật Bản tinh tế, The Premium khoác lên mình “lớp áo” nghệ thuật đậm chất xứ sở Phù Tang. Điều đó thể hiện rõ nét trong từng không gian sống và cảnh quan đô thị.

Hơi thở Nhật Bản được tái hiện trong từng góc cảnh quan tại công viên nội khu.

Đầu tiên phải kể tới công viên nội khu chuẩn Nhật tọa lạc nơi trái tim của phân khu. Phong vị của xứ sở hoa anh đào được tái hiện trọn vẹn qua những cảnh quan đặc trưng, như lầu vọng cảnh, con đường lát đá, chòi BBQ, vườn dạo cảnh quan, con đường đèn lồng, quảng trường trung tâm với biểu tượng hoa sakura, vườn đọc sách, thưởng trà, đặc biệt là những hàng cây hoa anh đào trải khắp phân khu.

Tại đây, dấu ấn nghệ thuật được thể hiện tinh tế qua ngôn ngữ của kiến trúc và thiết kế cảnh quan, từ sắc đỏ chủ đạo đậm chất Nhật, cho tới các chất liệu đặc trưng của đất nước mặt trời mọc.

Sự đột phá của nghệ thuật kiến trúc lấy cảm hứng từ xứ Phù Tang còn phải kể đến khu vườn treo nằm giữa tầng không, kết nối hai tòa K3 và K5. Nhìn từ xa, khu vườn như một ốc đảo nghỉ dưỡng độc đáo, được phủ xanh bởi những lớp cây cối, hoa cỏ đan xen, mang tới trải nghiệm sống xanh hoàn toàn khác biệt.

Đây không chỉ là biểu tượng của chất sống thời thượng, mà còn là đặc quyền đỉnh cao, chiêu đãi những chủ nhân xứng tầm một “thiên đường” giữa tầng không, giúp cư dân có thể hòa mình vào thiên nhiên để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Hơi thở Nhật Bản tại The Premium còn thể hiện qua phong cách thiết kế căn hộ với ban công nối dài giữa phòng khách và phòng ngủ master, kết nối trực tiếp không gian sống khép kín với thiên nhiên bên ngoài. Thiết kế độc đáo này mang tới sự thoáng đãng và tầm nhìn rộng mở gấp nhiều lần cho căn hộ, đồng thời cũng tạo cảm giác thiên nhiên hòa làm một cùng không gian sống.

Có thể nói, mỗi ngày tại The Premium sẽ đều là một hành trình trải nghiệm không gian sống xanh chuẩn Nhật và đậm chất nghệ thuật mà nhiều người dân tại Thanh Hóa đang tìm kiếm.

Đẳng cấp sống Vinhomes với tiêu chuẩn quốc tế

Bên cạnh không gian sống đậm chất nghệ thuật, cư dân tinh hoa tại The Premium còn được thừa hưởng bộ sưu tập tiện ích all-in-one vượt trội và chuẩn sống Vinhomes đẳng cấp.

Chủ nhân tại The Premium sẽ được tận hưởng trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng với bể bơi resort 5 sao, mang tới không gian thư giãn sang trọng hiếm có so với các dự án chung cư thông thường. Ngay dưới chân tòa nhà là khu thương mại dịch vụ cao cấp, quy tụ những thương hiệu xa xỉ về thời trang, mỹ phẩm, ẩm thực, vui chơi giải trí… Bên trong tòa nhà còn tích hợp khu tập gym, spa và khu vui chơi trẻ em hiện đại… nâng tầm trải nghiệm sống thời thượng cho cư dân tinh hoa.

Bể bơi chuẩn resort mang lại trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Chưa dừng lại ở đó, chủ nhân của The Premium còn dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái tiện ích khép kín mang “họ Vin” thuộc Vinhomes Star City, từ trường học chuẩn quốc tế Vinschool, phòng khám Vinmec cho đến hệ thống 4 công viên sinh thái theo chủ đề trải khắp khu đô thị, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu sống chỉ trong vài bước chân.

Bên cạnh đó, The Premium được bàn giao theo tiêu chuẩn liền tường cao cấp. Nổi bật là công nghệ Smart Home hiện đại, dễ dàng điều khiển toàn bộ căn nhà chỉ với vài bước chạm, cùng với đó là sàn SPC thân thiện với môi trường. Tất cả tạo nên trải nghiệm tiện nghi nối dài từ trong nhà ra ngoài phố.

Căn hộ cao cấp The Premium có thiết kế khoa học và tiện nghi với công nghệ Smart Home tiên tiến.

Sự xuất hiện của một sản phẩm chung cư với phong cách sống khác biệt như The Premium, cộng hưởng cùng hệ tiện ích đẳng cấp và tiêu chuẩn quản lý vận hành đô thị bài bản của Vinhomes đã đưa thị trường nhà ở xứ Thanh lên một tầm cao mới. Điều này cũng góp phần thúc đẩy nhanh hơn sự dịch chuyển xu hướng an cư từ nhà đất lên chung cư đang diễn ra tại địa phương này.