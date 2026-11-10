Căn nhà không mái che tập 14: Hạnh cự tuyệt Toản, mẹ Hùng gặp người phụ nữ lạ

(VTC News) -

Trong tập 14 phim Căn nhà không mái che lên sóng tối 10/11, mối quan hệ giữa Hạnh (Huyền Lizzie) và Toản (Duy Hưng) xuất hiện những căng thẳng mới.

Hạnh (Huyền Lizzie) tức giận, yêu cầu Toản (Duy Hưng) không tiếp tục can thiệp vào chuyện gia đình cô vì lo ngại những lời đồn thổi từ người xung quanh.

Sau khi biết Toản tự ý đến cảnh cáo lão Đinh (Jimmy Khánh), Hạnh tỏ ra không hài lòng. Cô cho rằng hành động của Toản có thể khiến những người xung quanh tiếp tục thêu dệt chuyện tình cảm giữa hai người, ảnh hưởng đến danh dự của mẹ con cô.

Toản giải thích anh làm vậy vì muốn bảo vệ Hạnh và các con, đồng thời nhắc lại việc cô từng đề nghị anh không để chuyện của người lớn ảnh hưởng đến Khang. Tuy nhiên, Hạnh không chấp nhận cách giải quyết của Toản.

Cô thẳng thắn nói: “Tránh mặt lão Đinh, tôi với anh là một ruột, là nhân tình nhân ngãi. Anh vì chuyện thằng Khang bị đau chân mà xử lão ta. Ô hay, thế tôi liên quan gì đến chuyện nhà các người, mà tự nhiên nói tôi là không đàng hoàng?”.

Không chỉ lo chuyện thị phi ở chợ, Hạnh còn cho rằng Toản cần có lời giải thích với Tươi (Trang Moon), tránh để cô bị mang tiếng oan. Trước những lời phàn nàn của Hạnh, Toản tỏ ra khó chịu, cho rằng anh không thể suốt ngày đi giải thích với mọi người.

Cuộc tranh cãi ngày càng căng thẳng. Cuối cùng, Hạnh tuyên bố: “Thôi, từ bây giờ đừng có liên quan đến chuyện nhà tôi nữa. Mặc kệ mẹ con tôi đi, không phải quan tâm quan tiếc gì hết”.

Ở diễn biến khác, người em thân thiết của Toản bất ngờ nhắc đến chuyện tình cảm của anh trai. Người này nhắc lại lời dặn dò của người chị đã mất cách đây 4 năm, rằng anh cần để ý bố con Toản, nếu sau này gặp được người phụ nữ hiền lành, tốt tính thì nên vun đắp để anh có cơ hội tìm kiếm hạnh phúc mới.

Khi Toản hỏi người phụ nữ mà em trai đang nhắc đến là ai, câu trả lời khiến anh bất ngờ: Hạnh.

Tuy nhiên, Toản lập tức gạt đi, tỏ thái độ không muốn bàn thêm về chuyện này. Người em rêu chọc anh khi nhận ra ánh mắt và thái độ quan tâm dành cho người phụ nữ đang sống chung nhà.

Dù vậy, với tính cách có phần cục mịch, luôn đặt hai con Triết và Mai lên trước bản thân, Toản dường như chưa sẵn sàng thừa nhận tình cảm của mình dành cho Hạnh.

Cũng trong tập 14, tại tiệm trà, mẹ Hùng tiếp đón một vị khách nữ đến mua trà. Cuộc trò chuyện ban đầu khá thân thiện khi người phụ nữ nhận xét con trai chủ tiệm đã lớn, có ngoại hình điển trai, thậm chí còn khen cậu bé thừa hưởng gen tốt từ bố.

Mẹ Hùng bất ngờ tiếp một vị khách nữ tại tiệm trà.

Tuy nhiên, tình tiết gây chú ý xuất hiện khi vị khách nữ bất ngờ hỏi về Cường - chồng của chủ tiệm. Người này cho biết chồng mình làm công việc cung ứng vật liệu xây dựng cho trường Bình Nguyên. Trong một lần ký hợp đồng, cô đã có dịp gặp Cường.

Khi biết khách hàng có quen chồng mình, mẹ Hùng tỏ ra khá thoải mái, còn chủ động mời vợ chồng người phụ nữ này đến nhà chơi. Cô cũng giới thiệu loại trà mà Cường thường uống khi khách hỏi về sở thích của anh.

Liệu vị khách nữ ở tiệm trà có liên quan đến người phụ nữ bí ẩn từng gọi điện cho Cường? Vì sao cô lại quan tâm đến sở thích uống trà của chồng người khác? Đây có phải manh mối mới về mối quan hệ ngoài luồng của Cường hay chỉ là một cuộc gặp gỡ xã giao?

Tập 14 Căn nhà không mái che sẽ lên sóng 20h00 tối 10/11 trên VTV3.