Trường Giang tuyên bố nhờ pháp luật xử lý tin đồn sai sự thật về mình

(VTC News) -

Sáng 9/11, chia sẻ trên trang Facebook cá nhân với hơn 5,7 triệu người theo dõi, Trường Giang cho biết anh đang theo dõi quá trình xử lý của cơ quan chức năng và sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý những tin đồn sai sự thật về mình thời gian qua.

Trong thông báo, đơn vị đại diện pháp lý theo ủy quyền của Trường Giang thông tin về kết quả làm việc với cơ quan chức năng và những bước pháp lý tiếp theo nhằm bảo vệ danh dự, uy tín, hình ảnh của nam nghệ sĩ. Thời gian qua, đơn vị này rà soát, ghi nhận hàng chục nghìn tài khoản, trang và kênh trên các nền tảng mạng xã hội như Threads, Facebook, TikTok, YouTube... đăng tải, chia sẻ, lan truyền nội dung không đúng sự thật liên quan đến Trường Giang.

Đại diện pháp lý của Trường Giang đã lập vi bằng, thu thập và củng cố chứng cứ về thông tin sai sự thật; đồng thời gửi văn bản đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM; các công ty chủ quản, đơn vị vận hành nền tảng mạng xã hội... đề nghị phối hợp xác minh, ngăn chặn và xử lý.

Đơn vị này cũng cho biết sẽ tiếp tục triển khai các bước pháp lý tiếp theo nhằm ngăn chặn và chấm dứt triệt để hành vi phát tán thông tin sai sự thật, trong đó có việc yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội gỡ bỏ nội dung vi phạm, khóa hoặc chấm dứt vĩnh viễn các tài khoản tái phạm.

Đại diện Trường Giang cũng cho biết không loại trừ khả năng khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có) hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Trường Giang nhờ pháp luật can thiệp những tin đồn sai sự thật.

Cuối tháng 9/2026, Trường Giang trở thành tâm điểm dư luận khi trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin, hình ảnh liên quan đến những ồn ào trong quá khứ của anh, từ đời tư, phát ngôn đến cách ứng xử trên sóng truyền hình và cả sân khấu. Qua những hình ảnh được cắt ra từ các chương trình, hành vi của Trường Giang bị một bộ phận khán giả cho là có dấu hiệu bạo lực và quấy rối đồng nghiệp nữ, dẫn đến nhiều bình luận trái chiều.

Bên cạnh đó, câu chuyện tình ái của Trường Giang cùng nhiều mỹ nhân trước khi kết hôn cũng bị mổ xẻ, bàn tán với những bình luận trích anh trăng hoa.

Sau đó vài ngày, nghệ sĩ đăng bài viết dài trên trang cá nhân, nhìn lại những câu chuyện trong quá khứ, thừa nhận từng có lúc “chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn không đúng”, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những người từng tổn thương vì mình.

Anh cũng mong chuyện cũ không tiếp tục ảnh hưởng đến những đồng nghiệp, bạn bè từng xuất hiện cùng mình trong các chương trình trước đây. Sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, Trường Giang cho rằng những điều xảy ra không thể thay đổi, nhưng có thể trở thành bài học để anh điều chỉnh cách sống và làm nghề trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Trường Giang thông báo xin vắng mặt trong đợt ghi hình tiếp theo của phim 2 ngày 1 đêm.

Dù danh hài đã có động thái xin lỗi, rất nhiều khán giả vẫn chưa hài lòng với những chia sẻ của anh.tuy