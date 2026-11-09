Căn nhà không mái che tập 13: Toàn cảnh cáo lão Đinh, bố Hùng có con riêng?

(VTC News) -

Trong tập 13 phim Căn nhà không mái che, Toản (Duy Hưng) bất ngờ chạm mặt lão Đinh mặt mày bầm tím trên đường. Thấy đối phương có vẻ mệt mỏi, anh chủ động đề nghị chở về nhà. Tuy nhiên, lão Đinh liên tục từ chối vì không muốn làm phiền.

Toản (Duy Hưng) cảnh cáo lão Đinh trong tập 13 “Căn nhà không mái che”.

Trước thái độ này, Toản gọi người đàn ông quay lại và thẳng thắn chất vấn: “Có thật không dám làm phiền không?”. Sau đó, anh gay gắt cảnh cáo: “Đừng bao giờ mang tôi ra làm trò hề, không là đinh nào tôi cũng nhổ đấy”. Lão Đinh sợ hãi trước những lời cảnh cáo của Toản.

Ở diễn biến khác, bố Hùng xuất hiện tại trường để tư vấn phương án xây dựng thư viện mới. Hùng tỏ ra đắc ý, khoe bố mình làm trong ngành xây dựng. Nghe tin trường có thể sắp có thư viện mới, các học sinh phấn khích, ngưỡng mộ Hùng có người bố tài giỏi.

Trước sự phấn khích của cậu, Thơ (Thu Hà Ceri) lên tiếng nhắc nhở Hùng nên chú ý học hành, đừng để làm mất mặt thầy giáo, bố và cả mình.

Hùng đồng tình nhưng ngay sau đó lại khiến Thơ tức giận khi buông lời trêu chọc ngoại hình của cô. Cậu nhận xét Thơ có gương mặt không đẹp, hai mắt lác và vóc dáng nhỏ bé. Màn đối đáp qua lại giữa hai người tiếp tục mang đến những tình huống hài hước cho bộ phim.

Hùng (Nam Việt) bất ngờ nghe được cuộc gọi của bố với một người phụ nữ lạ.

Đáng chú ý nhất là tình tiết cuối khi Hùng nghe được cuộc điện thoại của bố. Ở đầu dây bên kia, một người phụ nữ hỏi thăm tình hình của con đang bị sốt, liên tục đòi bố. Người này còn đề nghị bố Hùng thu xếp thời gian đưa mẹ con cô đi khám.

Chi tiết này đặt ra nhiều tò mò về mối quan hệ giữa bố Hùng và người phụ nữ ở đầu dây bên kia. Người phụ nữ này là ai? Đứa trẻ đang bị ốm có quan hệ thế nào với bố Hùng? Phải chăng đằng sau cuộc sống tưởng chừng bình thường của gia đình cậu còn tồn tại một bí mật chưa được hé lộ?

Tập 13 phim Căn nhà không mái che lên sóng lúc 20h ngày 9/11 trên VTV3.