Nữ trợ giảng 25 tuổi xinh đẹp của Học viện Chính sách và Phát triển

(VTC News) -

Lê Hà Trang (sinh năm 2000) sinh ra và lớn lên ở Thanh Hoá. Từ nhỏ, bên cạnh việc học văn hóa, cô học trò xứ Thanh được khuyến khích tham gia các lớp học kỹ năng như đàn, vẽ, võ để phát triển toàn diện.

Suốt 12 năm phổ thông, Hà Trang duy trì danh hiệu học sinh giỏi và từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ tiếng Anh tại trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hoá. Những năm tháng này giúp hình thành kỷ luật tự học, đồng thời rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, tổ chức hoạt động và làm việc nhóm.

Lê Hà Trang, 25 tuổi, hiện là trợ giảng môn Quản trị rủi ro và tài chính tại Học viện Chính sách và Phát triển.

Hoạt động câu lạc bộ giúp Trang học cách dẫn dắt tập thể, tổ chức sự kiện và làm việc với con người. Điều đó giúp cô gái trẻ không bị choáng ngợp khi bước vào môi trường đại học – nơi sinh viên không chỉ được đánh giá bằng điểm số.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Hà Trang theo học ngành Quản trị Kinh doanh giảng dạy bằng tiếng Anh tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Trang kỳ vọng được phát triển toàn diện từ kiến thức chuyên môn, tư duy phản biện đến ngoại ngữ và tác phong học thuật. Chương trình học bằng tiếng Anh giúp cô sớm tiếp cận tài liệu quốc tế và phương pháp học tập hiện đại, tạo nền tảng cho định hướng học thuật dài hạn.

Tốt nghiệp đại học và có hơn một năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, Hà Trang quyết định sang Anh theo học chương trình thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dự án, Quản trị rủi ro và Tài chính tại trường City St George's, trường University of London, Anh Quốc. Quyết định này đến từ nhu cầu học chuyên sâu và mong muốn thử thách bản thân Trang trong môi trường hoàn toàn khác.

Thời gian học tập tại Anh là giai đoạn khó khăn nhất, nhưng cũng là lúc Trang trưởng thành nhất. Tốc độ học tập cao, yêu cầu tư duy phản biện mạnh và khả năng tự nghiên cứu buộc cô phải thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận tri thức.

Hoàn thành chương trình thạc sĩ, Hà Trang có cơ hội làm việc tại nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, cô quyết định trở về Việt Nam và theo đuổi con đường giảng dạy đại học.

Hiện Hà Trang giảng dạy trong vai trò trợ giảng ở các học phần liên quan đến Quản trị rủi ro tại Học viện Chính sách và Phát triển, với cách tiếp cận chú trọng thực tiễn, trước khi trở thành giảng viên. Cô không đặt mục tiêu sinh viên ghi nhớ công thức hay lý thuyết một cách máy móc.

Trang tham dự sự kiện ISCA Conferences tại Singapore, hồi tháng 11/2025.

“Tôi mong các bạn hình thành tư duy nhận diện rủi ro sớm, biết ra quyết định trong điều kiện không hoàn hảo và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình”, cô nói. Theo cô, người thành công không phải là người tránh được mọi rủi ro, mà là người hiểu, đo lường và quản trị được rủi ro trong một thế giới đầy biến động.

Song song với công việc giảng dạy, Hà Trang tham gia cuộc thi sắc đẹp Miss World Vietnam, nơi mang lại cho cô những trải nghiệm xã hội đa chiều. “Tôi học được cách lắng nghe, thấu cảm và giao tiếp với nhiều nhóm người khác nhau. Điều này giúp bài giảng của tôi gần với thực tế và giàu tính kết nối hơn,” cô cho biết.

Trong thời gian tới, Hà Trang tiếp tục nghiên cứu sâu về quản trị rủi ro, tài chính và giáo dục ứng dụng, đồng thời xây dựng các chương trình giảng dạy gắn với thực tiễn doanh nghiệp và chuẩn mực quốc tế, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có khả năng thích ứng và trách nhiệm xã hội.

Hà Trang (áo dài đỏ bên phải) chụp cùng các thầy cô và sinh viên của khoa Kinh Tế, Học viện Chính sách và Phát triển, tháng 11/2025.

Cô Nguyễn Bích Ngọc, Giảng viên Khoa Thương mại & Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân đánh giá cao sự thông minh và siêng năng, kiến thức sâu rộng về thị trường tài chính và khả năng tư duy phản biện tốt cũng như giải quyết các vấn đề phức tạp của cô học trò Lê Hà Trang.

Nhìn lại hành trình của mình, nữ trợ giảng mong sinh viên thấy được cả sự bền bỉ và tinh thần dám bước ra khỏi vùng an toàn. Với Trang, thành công không phải cú nhảy đột ngột, mà là tổng hòa của rất nhiều lựa chọn đúng trong im lặng.

“Xuất phát điểm không quyết định đích đến. Hãy đầu tư cho tri thức, bởi đó là tài sản không ai có thể lấy đi”, Hà Trang nhắn nhủ bạn trẻ.