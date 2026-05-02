Thạc sĩ 9X sở hữu loạt học bổng danh giá về nước xây dựng sinh thái niềm tin số

(VTC News) -

Sinh năm 1997 tại Hà Nội, Phạm Vũ Minh sở hữu hồ sơ học thuật ấn tượng với hàng loạt học bổng danh giá như Erasmus Mundus, Holland Scholarship, hay Utrecht Excellence Scholarship.

Anh tốt nghiệp Thạc sĩ chương trình Erasmus Mundus về Lãnh đạo truyền thông số (Digital Communication Leadership) - chương trình liên kết giữa Đại học Salzburg (Áo) và Vrije Universiteit Brussel (Bỉ) với tấm bằng loại ưu (Cum Laude).

Thạc sĩ Phạm Vũ Minh.

Trước đó, anh hoàn thành chương trình cử nhân Truyền thông tại Đại học Khoa học Ứng dụng Utrecht (Hà Lan) và có thời gian trao đổi học thuật tại Đại học Monash (Australia).

Theo đánh giá của Giáo sư Sergio Sparviero, Quản lý chương trình Thạc sĩ Erasmus Mundus, Minh có năng lực phân tích sắc sảo, tư duy học thuật vững chãi và đặc biệt quan tâm đến các vấn đề phát triển bền vững. Đáng chú ý, luận văn thạc sĩ của anh đã đi sâu vào nghiên cứu vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông trong phát triển nông thôn tại quê hương Việt Nam.

Tôi luyện thực tiễn tại các tổ chức đa phương

Trước khi quyết định trở về nước, Phạm Vũ Minh có thời gian công tác tại các tổ chức quốc tế lớn, nơi anh được tiếp cận với những tiêu chuẩn vận hành toàn cầu.

Tại Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở Việt Nam, anh trực tiếp tham gia triển khai các chiến dịch truyền thông y tế và quản lý nội dung số. Đặc biệt, trong giai đoạn khốc liệt của đại dịch COVID-19, những nỗ lực trong truyền thông rủi ro của anh và đội ngũ cán bộ truyền thông y tế của WHO và Bộ Y tế đã góp phần lan tỏa thông tin chính xác, hỗ trợ cộng đồng phòng chống dịch hiệu quả. Ghi nhận những đóng góp này, Bộ Y tế đã trao tặng anh kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”.

Tiếp nối hành trình đó, anh tham gia nghiên cứu chính sách tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) ở cả Trụ sở chính tại Rome (Italy) và Hà Nội. Tại đây, anh tập trung vào việc ứng dụng công nghệ số để thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp và khu vực nông thôn.

Minh làm thực tập sinh tại trụ sở Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên Hợp Quốc, FAO tại Rome, Italy.

Từ bước hiện thực sứ mệnh "Niềm tin số"

Quyết định rời bỏ môi trường làm việc quốc tế để trở về Việt Nam xuất phát từ nhận thức sâu sắc của anh về tính cấp thiết của an ninh thông tin trong bối cảnh trong nước. Anh nhận định rằng, khi châu Âu có những khung pháp lý chặt chẽ như GDPR hay Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số để học tập kinh nghiệm, Việt Nam vẫn cần xây dựng những giải pháp đặc thù, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội đang chuyển đổi nhanh chóng.

"Quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam đang mở ra nhiều vận hội, nhưng cũng đặt ra những thách thức chưa từng có về an toàn mạng. Đây chính là động lực để tôi trở về", anh nói.

Thạc sĩ Phạm Vũ Minh đang công tác tại Liên minh Niềm tin Số (DTA) - tổ chức xã hội dân sự dưới sự bảo trợ của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an. Tại đây, anh giữ vai trò phụ trách hợp tác quốc tế và truyền thông đối ngoại, đồng thời chủ trì các sáng kiến nâng cao nhận thức an toàn số.

Phạm Vũ Minh (giữa) tốt nghiệp chương trình Erasmus Mundus DC Lead cùng hai giáo sư phụ trách chương trình.

Tầm nhìn của anh không chỉ dừng lại ở kỹ thuật mà còn hướng tới tính nhân văn của công nghệ, đặc biệt là thu hẹp khoảng cách số. Chàng trai đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao kỹ năng số cho các nhóm yếu thế như nông dân nhỏ lẻ hay người dân vùng sâu vùng xa; tham gia các chiến dịch như “Không một mình” để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Đồng thời, anh tích cực góp phần xây dựng nền tảng số bền vững nhằm thúc đẩy niềm tin trong lĩnh vực tài chính số và xây dựng một môi trường mạng minh bạch, bao trùm.

Phạm Vũ Minh tin rằng giai đoạn tiếp theo của chuyển đổi số tại Việt Nam phải lấy “niềm tin số” làm nền tảng cốt lõi. Với vai trò là cầu nối giữa các chuẩn mực quốc tế và thực tiễn Việt Nam, 9X đang nỗ lực mỗi ngày để góp sức xây dựng một kỷ nguyên số an toàn hơn cho người dân Việt.