Xuất bản ngày 28/04/2026 11:29 AM
Nhan sắc và học vấn ấn tượng của tân Hoa khôi Đại học Đại Nam

Từ cô gái Bắc Ninh rụt rè, Hoàng Ngọc Huyền từng bước vượt giới hạn, tích lũy bản lĩnh và trải nghiệm để chạm tới Hoa khôi Hương sắc Đại Nam 2026.

Khoảnh khắc được xướng tên ở ngôi vị cao nhất cuộc thi "Hoa khôi Hương sắc Đại Nam 2026" diễn ra hôm 22/4 vừa qua, Hoàng Ngọc Huyền không nghĩ đến chiến thắng, mà là sự biết ơn. Nữ sinh nhớ đến gia đình, thầy cô và bạn bè – những người âm thầm đồng hành phía sau suốt hành trình nhiều áp lực.

Vượt qua hàng trăm hồ sơ đăng ký, Hoàng Ngọc Huyền được xướng tên ở vị trí cao nhất. Hành trình của Ngọc Huyền ghi dấu bằng sự điềm tĩnh, phong thái trình diễn tự tin cùng tinh thần kỷ luật, kiên định xuyên suốt các vòng thi.

“Có lúc em căng thẳng, thậm chí hoài nghi bản thân vì sợ mình chưa đủ tốt. Tuy nhiên chính những khoảnh khắc đó giúp em học cách bình tĩnh và tin vào bản thân nhiều hơn”, Huyền chia sẻ. Với cô, danh hiệu không chỉ là kết quả của một đêm thi, mà là dấu mốc của hành trình không bỏ cuộc.

Ở phần thi ứng xử, Ngọc Huyền lựa chọn nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của cá nhân với tập thể. Nhận thức được sức nặng của danh xưng hoa khôi, cô xác định rõ những việc bản thân cần làm - dưới tư cách là tiếng nói đại diện thế hệ trẻ để đóng góp và lan tỏa giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Top 2 chung cuộc hồi hộp giây phút chờ đợi xướng tên người đăng quang.

Hoa khôi Hoàng Ngọc Huyền (SN 2005), hiện là sinh viên ngành Marketing - Khoa Quản trị Kinh doanh và Marketing, Đại học Đại Nam.

Hoa khôi Hoàng Ngọc Huyền cùng Á khôi 1 và Á khôi 2.

Xuất phát từ Bắc Ninh trong một môi trường “không có quá nhiều lợi thế đặc biệt”, Huyền sớm ý thức việc phải chủ động nỗ lực để tìm cơ hội. Bước ngoặt đến khi trở thành sinh viên Đại học Đại Nam.

Từ một người rụt rè, ít nói, cô bắt đầu tham gia các hoạt động, thử sức ở những môi trường trước đây từng nghĩ mình chưa đủ khả năng.

Không dừng lại ở việc “tham gia cho biết”, Huyền liên tục đặt mình vào những vị trí đòi hỏi trách nhiệm cao hơn: từ lớp trưởng, Phó Bí thư Liên chi Đoàn đến Phó Chủ nhiệm CLB Marketing và Kỹ năng mềm.

“Việc dám bước ra khỏi vùng an toàn đã thay đổi em rất nhiều, giúp em tự tin hơn và hiểu rõ bản thân hơn”, cô nói.

Ở khía cạnh chuyên môn, Huyền tham gia nghiên cứu khoa học, đạt giải Nhì cấp khoa và giải Nhất cấp trường. Quá trình này, theo cô, giúp thay đổi cách nhìn về ngành Marketing – không chỉ là sáng tạo mà còn là tư duy hệ thống và khả năng phân tích.

Cô đạt danh hiệu Sinh viên năm tốt cấp trường.

Chính việc liên tục đặt mình vào nhiều môi trường khác nhau – từ học thuật, hoạt động đến công việc thực tế – tạo nên những “va chạm” cần thiết.

Từ một người chỉ cố gắng cho bản thân, Huyền dần học cách chịu trách nhiệm với tập thể, trở thành người kết nối và truyền động lực cho các thành viên trong câu lạc bộ.

Nhìn lại hành trình, cô cho rằng không có một thành tích đơn lẻ nào quyết định thành công. Thay vào đó là quá trình tích lũy từ nhiều trải nghiệm nhỏ, mỗi lần vượt qua một áp lực lại mở rộng thêm giới hạn của bản thân.

Ngọc Huyền thể hiện trong phần thi Tài năng.

Huyền luôn cố gắng cân bằng thời gian học tập, hoạt động ngoại khoá để đạt nhiều thành tích.

Cuộc thi Hoa khôi, không phải là điểm khởi đầu, mà là bước tiếp theo của hành trình đã được chuẩn bị từ trước.

Trên sân khấu, điều Huyền mang theo không chỉ là hình ảnh, mà là sự tự tin được xây dựng qua nhiều lần thử – sai – điều chỉnh.

Cô còn là Phó bí thư Liên Chi Đoàn Khoa Quản trị Kinh Doanh và Marketing năng động và tích cực trong các hoạt động thanh niên.

Huyền tham gia hành trình nhân ái tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú Xuân Minh, Trường Tiểu học Thông Nguyên, Hà Giang.

Ngọc Huyền đạt giải phụ Người đẹp Nhân ái.

Sau danh hiệu, Huyền không muốn được nhớ đến chỉ bởi nhan sắc. Cô lựa chọn cách tiếp tục con đường đã bắt đầu: học tập nghiêm túc, phát triển trong lĩnh vực marketing và tham gia các hoạt động sinh viên với vai trò kết nối. “Em không chọn cách giải thích định kiến, mà chọn hành động một cách nhất quán. Khi mình làm đủ lâu và đủ thật, điều ở lại sẽ là giá trị, không phải danh hiệu”, cô nói.

Lệ Thu
