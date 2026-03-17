8 giờ vi phẫu nghẹt thở nối lại 4 ngón tay đứt lìa cho người đàn ông

Bệnh nhân L.C.Q (64 tuổi) được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) trong tình trạng đứt lìa các ngón II, III, IV, V bàn tay phải. Qua thăm khám, bác sĩ xác định đây là ca bệnh phức tạp do vị trí đứt tại khớp liên đốt gần và đốt xa, mô mềm dập nát nghiêm trọng. Đặc biệt, bệnh nhân lớn tuổi và có tiền sử hút thuốc lá lâu năm, làm tăng cao nguy cơ tắc mạch sau nối.

Ê-kíp phẫu thuật thực hiện kỹ thuật vi phẫu trong suốt 8 giờ liên tục để nối lại 4 ngón tay. Quá trình phẫu thuật bao gồm cố định lại xương, nối mạch máu, thần kinh và nối gân gấp duỗi từng ngón tay.

Hình chụp X-Quang bàn tay bị đứt lìa 4 ngón của người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật gặp nhiều khó khăn do mạch máu đầu xa rất nhỏ, kèm theo sự bầm dập khá nhiều, nên quá trình phẫu thuật phải hết sức kỹ lưỡng và tinh tế để bảo tồn các mạch máu và khâu nối thành công.

BS.CKII Nguyễn Cao Viễn, Trưởng đơn vị Vi phẫu - Tạo hình, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết: "Hiện các ngón tay của người bệnh đã hồng hào. Chúng tôi kỳ vọng người bệnh sẽ sớm hồi phục để có thể tiếp tục tập vật lý trị liệu nhằm nhanh chóng phục hồi chức năng vận động của các ngón tay".

Bác sĩ khuyến cáo, khi không may gặp trường hợp đứt lìa chi, việc sơ cứu ban đầu đúng cách có ý nghĩa quyết định đến khả năng nối lại thành công. Trước hết, cần giữ bình tĩnh và nhanh chóng tìm lại phần chi bị đứt lìa. Nếu có điều kiện, hãy rửa nhẹ nhàng phần chi này bằng nước sạch để loại bỏ bụi bẩn, tuyệt đối không chà xát hay dùng hóa chất sát khuẩn mạnh.

Sau đó, dùng gạc sạch hoặc vải sạch quấn kín phần chi, rồi đặt vào túi ni lông sạch và buộc kín miệng túi. Tiếp theo, đặt túi này vào một thùng có chứa đá lạnh. Lưu ý quan trọng là không để phần chi tiếp xúc trực tiếp với đá hoặc nước đá, vì nhiệt độ quá lạnh có thể gây tổn thương mạch máu, làm giảm khả năng khâu nối thành công.

Song song đó, cần cầm máu và băng ép vết thương cho nạn nhân, nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Sơ cứu đúng cách và vận chuyển kịp thời sẽ giúp tăng đáng kể cơ hội phục hồi chức năng cho người bệnh.