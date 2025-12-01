Nối thành công bàn chân của 2 nạn nhân bị máy cắt cỏ chém đứt lìa

(VTC News) -

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), trong tuần qua, đơn vị tiếp nhận 2 người bị máy cắt cỏ chém lìa bàn chân.

Bệnh nhân nam (57 tuổi, ngụ TP.HCM) bị đứt lìa cổ chân và bệnh nhân nam (46 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) bị đứt 1/3 dưới cẳng chân. Cả 2 người đều bị tai nạn trong quá trình sử dụng máy cắt cỏ.

Bệnh viện Chợ Rẫy liên tục tiếp nhận các trường hợp bị đứt lìa chi do tai nạn lao động. (Ảnh: BVCC)

Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ huy động khoa Cấp cứu, Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức và Phẫu thuật mạch máu phối hợp, bảo đảm đưa bệnh nhân lên phòng mổ trong thời gian ngắn nhất.

Các bác sĩ phẫu thuật sắp lại xương, nối lại mạch máu, gân và dây thần kinh để mang lại sự sống cho phần chân bị đứt lìa. Hiện, cả 2 bệnh nhân sức khoẻ đã ổn định, phần chi tái tưới máu tốt và đang hồi phục ổn định.

Theo Bác sĩ Trần Phước Bình, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, đơn vị liên tục tiếp nhận các ca tai nạn lao động nghiêm trọng, đặc biệt là đứt lìa hoặc gần đứt lìa cổ chân, bàn chân do máy cắt cỏ. Đây là loại tai nạn diễn tiến rất nhanh, gây tổn thương nặng và đòi hỏi quy trình cấp cứu, phẫu thuật cực kỳ khẩn trương để cứu sống phần chi bị đứt.

Thách thức lớn nhất đối với những trường hợp bị đứt lìa chi nằm ở khâu sơ cứu tại hiện trường và quá trình vận chuyển đến bệnh viện.

Thời gian vàng để cứu chi đứt lìa là khoảng 4 tiếng nếu được bảo quản đúng cách. Nhiều trường hợp ở xa nhập viện trễ, phần chi bị đứt lìa không được bảo quản lạnh đúng cách gây nhiều khó khăn cho quá trình phẫu thuật.

“Khi phần chi đưa vào còn dính cát, cỏ, dầu máy, chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian để bơm rửa, làm sạch hoàn toàn trước khi bắt đầu nối. Điều đó khiến quá trình mổ kéo dài và phức tạp hơn”, bác sĩ Bình nói.

Nối chi đứt lìa là một trong những kỹ thuật khó nhất của chấn thương chỉnh hình, đòi hỏi sự tập trung cao độ và phối hợp nhịp nhàng của ê kíp phẫu thuật.

Bác sĩ Bình cho biết: “Mỗi kíp trực tại khoa luôn có ít nhất một bác sĩ vi phẫu túc trực 24/24 để sẵn sàng xử trí các ca tổn thương mạch máu, thần kinh hay chi đứt lìa. Quy trình phẫu thuật được tiến hành qua nhiều bước tỉ mỉ, từ làm sạch phần chi đứt, sắp lại xương, đến nối mạch máu bằng loại chỉ siêu nhỏ, mảnh hơn cả sợi tóc, rồi tiếp tục nối gân và thần kinh”.

Thông thường, một ca mổ kéo dài 5–6 giờ, thậm chí có trường hợp đến 7–8 giờ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân phải được theo dõi nghiêm ngặt trong 72 giờ đầu, đây là giai đoạn then chốt quyết định sự sống còn của phần chi bị đứt lìa.

Các trường hợp đứt lìa ở vùng cổ, bàn chân có khả năng hồi phục khá cao nếu phần chi được bảo tồn tốt, xương liền đúng tiến trình và không xảy ra nhiễm trùng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi từ 7–10 ngày và chỉ xuất viện khi vết thương ổn định.

Sau đó, bệnh nhân tiếp tục tái khám định kỳ để đánh giá diễn tiến phục hồi. Nếu tuân thủ điều trị và tập luyện đúng hướng dẫn, bệnh nhân có thể sớm đi lại và đạt kết quả hồi phục tốt.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, người dân khi gặp tai nạn bị đứt lìa chi tuyệt đối không tự rửa phần chi bị đứt lìa hoặc sử dụng các mẹo dân gian như đắp lá, đắp thuốc. Bác sĩ khuyến cáo cần nhanh chóng bảo quản phần chi trong nước đá và nhanh chóng đưa người bệnh đến bệnh viện để được phẫu thuật kịp thời.