Phẫu thuật cắt bỏ khối u sợi thần kinh gần 1kg gây biến dạng mặt

(VTC News) -

Nam bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) khám với khối u sợi có trọng lượng gần 1kg ở vùng da đầu, gây biến dạng khuôn mặt và tai. Khối u kích thước lớn khiến bệnh nhân khó chịu kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ và làm giảm thính lực do tai bị kéo lệch, chèn ép.

Các bác sĩ xác định đây là trường hợp u sợi thần kinh rất hiếm gặp. Bệnh nhân đã mang bệnh ngay từ khi sinh ra, khối u phát triển âm thầm và tăng kích thước theo thời gian, chủ yếu gây biến dạng và chèn ép các cơ quan xung quanh.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật loại bỏ khối u khổng lồ cho bệnh nhân. (Ảnh: BVC)

Bác sĩ CK2 Hoàng Bá Dũng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh nhân từng đi khám ở nhiều cơ sở nhưng không được chỉ định điều trị do nguy cơ phẫu thuật rất cao, đặc biệt là nguy cơ chảy máu nhiều và tổn thương dây thần kinh số VII gây liệt mặt, khiến các cơ sở ít kinh nghiệm e ngại can thiệp.

“Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, trung bình phải vài năm, thậm chí 5 năm mới gặp một ca, đặc biệt là những trường hợp khối u lớn gây biến dạng vùng mặt thì lại càng hiếm hơn. Đây là bệnh lý lành tính, bẩm sinh, có yếu tố di truyền do rối loạn nhiễm sắc thể, di truyền theo gen trội” Bác sĩ Dũng nói.

Theo thời gian, khối u ngày càng lớn gây ù tai, biến dạng mặt rõ rệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và tâm lý. Bệnh nhân ngại tiếp xúc xã hội, chủ yếu ở nhà, ít ra ngoài. Khi tình trạng trở nên quá khó chịu, gia đình mới đưa bệnh nhân đến bệnh viện thăm khám.

Trước khối u sợi thần kinh kích thước lớn, ê-kíp quyết định phẫu thuật cắt bỏ. Trước mổ, bệnh nhân được chụp CT có cản quang để đánh giá mạch máu nuôi u. Do khối u tăng sinh mạch mạnh, các bác sĩ tiến hành tắc mạch trước mổ nhằm giảm nguy cơ chảy máu, đồng thời chuẩn bị phương án bảo tồn dây thần kinh số VII, hạn chế liệt mặt.

Dù đã tắc mạch, ca mổ vẫn chảy máu nhiều, buộc ê-kíp phẫu thuật thận trọng trong từng thao tác. Thời gian mổ kéo dài gần 5 giờ do phải bóc tách chậm, kiểm soát chảy máu và bảo vệ các cấu trúc quan trọng. Với u sợi thần kinh lớn, thách thức lớn nhất là vừa kiểm soát chảy máu, vừa bảo vệ các cơ quan lân cận, đặc biệt là động mạch cảnh và dây thần kinh mặt.

Sau khi cắt bỏ khối u, ê-kíp tiến hành tái tạo lại vị trí tai gần như bình thường nhằm bảo đảm yếu tố thẩm mỹ. Phần u ở vùng da đầu cũng được tính toán kỹ lưỡng để sau khi cắt bỏ, da và tóc còn lại có thể che phủ tốt, giúp mái tóc trông tự nhiên.

Bác sĩ CK2 Hoàng Bá Dũng cho biết, nếu không được can thiệp, khối u sẽ tiếp tục phát triển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thính lực, thẩm mỹ khuôn mặt và sinh hoạt hằng ngày. Nguy cơ hóa ác tính của u sợi thần kinh thấp, song vấn đề lớn nhất là dị dạng thẩm mỹ và cảm giác nặng nề, vướng víu kéo dài.

Với trường hợp này, ê-kíp đã cắt bỏ hơn 95% khối u, không thể lấy trọn hoàn toàn do u lan tỏa dưới da và vẫn có nguy cơ tái phát. Tuy nhiên, khối u phát triển chậm, bệnh nhân sẽ được theo dõi định kỳ để kiểm soát. Hiện sức khỏe bệnh nhân dần hồi phục và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.