Sức khỏe vận động viên Flyboard gặp sự cố tại Ninh Bình hiện ra sao?

Vận động viên flyboard và du khách rơi xuống hồ núi Lớ sáng 3/5 sau khi thiết bị gặp sự cố.

Theo thông tin từ đơn vị quản lý, sau khi được đưa đi cấp cứu, vận động viên được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi và điều trị. Hiện tình trạng sức khỏe của anh tiến triển tốt, không ghi nhận vấn đề nghiêm trọng và dự kiến có thể xuất viện trong thời gian sớm.

Đại diện đội Flyboard Mũi Né cho biết, vận động viên có kỹ năng lặn tốt nên chủ động xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước.

Sức khỏe nam vận động viên Phạm Trường Anh (Tom Pham,42 tuổi) ổn định trở lại.

Khi được đưa vào bờ, vận động viên được sơ cứu và nhanh chóng có dấu hiệu hồi tỉnh. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, anh vẫn được chuyển đến cơ sở y tế để theo dõi thêm.

Theo đơn vị quản lý, tại hiện trường thời điểm đó có một số người đề nghị áp dụng cách sơ cứu dân gian như bế dốc ngược nạn nhân để nước chảy ra ngoài. Tuy vậy, nạn nhân được hỗ trợ theo các biện pháp phù hợp trước khi chuyển viện.

Sức khỏe của vận động viên đã bình phục, không gặp biến chứng đáng lo ngại.

Sáng 3/5, trong lúc điều khiển thiết bị flyboard đưa du khách trải nghiệm tại hồ núi Lớ, vận động viên này gặp sự cố khiến cả hai rơi xuống nước.

Các vận động viên tham gia biểu diễn tại Ninh Bình lần này đều là những người có kinh nghiệm, từng thi đấu và biểu diễn tại nhiều sự kiện trong và ngoài nước. Đại diện đơn vị cho biết việc đưa flyboard đến Ninh Bình nhằm góp phần quảng bá bộ môn này, đặc biệt tại khu vực miền Bắc.

“Chúng tôi muốn nhiều người Việt Nam có cơ hội tiếp cận và xem trực tiếp flyboard, nhất là ở những địa phương có cảnh quan đẹp như Ninh Bình”, đại diện đơn vị chia sẻ.

Hiện các hoạt động biểu diễn flyboard tại địa phương tạm dừng để rà soát, đảm bảo các điều kiện an toàn trước khi tiếp tục triển khai.