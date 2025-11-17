5 giờ phẫu thuật nối cánh tay đứt rời cho người đàn ông bị máy lóc gỗ cuốn nát

(VTC News) -

Bệnh nhân nam 54 tuổi bị máy lóc gỗ cuốn đứt rời một phần ba trên cánh tay phải khi đang làm việc. Ngay sau tai nạn, anh được sơ cứu và chuyển gấp đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thời điểm vừa tròn ba giờ sau chấn thương – khoảng thời gian được xem là “vàng” để có thể trồng nối chi thể.

Tiếp nhận bệnh nhân, ê kíp trực lập tức báo cáo chỉ huy khoa Chấn thương chi trên và Vi phẫu thuật, đồng thời phối hợp khoa Gây mê hồi sức hoàn tất xét nghiệm, chuyển thẳng người bệnh lên phòng mổ. Vết thương do máy công nghiệp gây ra khiến mô mềm dập nát nặng, kèm tổn thương bỏng, làm ca mổ trở nên phức tạp.

Trong phòng mổ, các bác sĩ cắt lọc mô hoại tử, kết xương, khâu nối động mạch, tĩnh mạch và hệ thống gân cơ bị đứt. Những dây thần kinh bị nhổ giật được đánh dấu để xử lý ở thì hai. Mục tiêu quan trọng nhất là khôi phục dòng máu nuôi chi càng sớm càng tốt để tránh nguy cơ tổn thương do tái tưới máu. Sau gần năm giờ phẫu thuật căng thẳng, phần chi đứt rời đã được nối sống thành công.

Bệnh nhân hiện ổn định, được chăm sóc hậu phẫu tích cực và dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Các bác sĩ cắt lọc mô hoại tử, kết xương, khâu nối động mạch, tĩnh mạch và hệ thống gân cơ bị đứt.

BSCKI Lê Quốc Cường cho biết vết thương do máy lóc gỗ thường rất nặng, mô dập nát rộng nên việc xử lý đòi hỏi phẫu thuật viên phải vừa nhanh vừa chính xác để kịp thời cấp máu trở lại cho chi thể.

TS.BS Ngô Thái Hưng khuyến cáo người dân khi gặp tai nạn đứt rời cần bảo quản chi thể đúng cách: rửa bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý, bọc gạc vô khuẩn, cho vào túi nilon kín rồi đặt trong thùng đá, tránh tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh và không rửa bằng xà phòng hay hóa chất. Nếu được bảo quản đúng, thời gian vàng để nối chi là trong vòng sáu giờ; càng chậm, tỷ lệ thành công càng giảm và nguy cơ biến chứng càng cao.

Ông nhấn mạnh trong mọi trường hợp, yếu tố quyết định vẫn là hành động nhanh: “Mỗi thao tác trong phòng mổ phải chính xác, dứt khoát và ăn ý giữa các thành viên để giành lại cơ hội sống cho chi thể của người bệnh”.