Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm Việt Nam lên 'Tích cực,' kỳ vọng bứt phá

Tối 4/5, Bộ Tài chính cho biết Moody’s đã nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ “Ổn định” lên “Tích cực”, đồng thời giữ nguyên xếp hạng Ba2, qua đó phản ánh niềm tin vào khả năng cải thiện hồ sơ tín dụng của Việt Nam trong trung hạn.

Theo Moody’s, chất lượng thể chế và quản trị của Việt Nam đang có những cải thiện rõ rệt, đặc biệt nhờ các cải cách về thủ tục hành chính, pháp luật và khu vực công được triển khai từ cuối năm 2024.

Quá trình tái cơ cấu bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, sáp nhập một số bộ, ngành và tăng cường phối hợp liên cơ quan được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả phê duyệt dự án cũng như công tác quản lý nhà nước.

Những bước tiến này góp phần cải thiện điểm số về thể chế trong hồ sơ tín nhiệm quốc gia, qua đó hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô, giảm thiểu rủi ro và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Việt Nam cũng đang đẩy mạnh số hóa, đầu tư hạ tầng, nâng chất lượng nguồn nhân lực và phát triển thị trường vốn - các yếu tố được Moody’s đánh giá tích cực.

Một điểm đáng chú ý, Moody’s cho rằng rủi ro từ các biện pháp bảo hộ thương mại của Hoa Kỳ đã giảm bớt so với dự báo trước đó. Trong khi đó, Việt Nam tiếp tục thể hiện khả năng phục hồi thông qua tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) duy trì ổn định, củng cố vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc giữ nguyên xếp hạng Ba2 cho thấy các nền tảng tín dụng cốt lõi của Việt Nam vẫn được duy trì vững chắc. Moody’s nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế, dựa trên cơ cấu xuất khẩu đa dạng, nhu cầu nội địa phục hồi và dòng vốn FDI bền vững.

Ở góc độ tài khóa, Việt Nam tiếp tục ghi điểm với mức nợ Chính phủ thấp và ổn định, khả năng trả nợ được đánh giá vững vàng. Việc giảm phụ thuộc vào nguồn vốn nước ngoài cũng giúp hạn chế rủi ro tỷ giá và nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài.

Đáng chú ý, Moody’s nhận định Việt Nam có khả năng thích ứng tốt trước các biến động như giá năng lượng, chi phí vận chuyển hay áp lực lạm phát phát sinh từ căng thẳng địa chính trị, nhờ nền tảng kinh tế vững, bộ đệm đối ngoại mạnh và cơ cấu năng lượng - xuất khẩu đa dạng.

Tuy nhiên, tổ chức này cũng lưu ý một số rủi ro còn tồn tại, bao gồm những vấn đề trong hệ thống ngân hàng, thị trường bất động sản và các hạn chế về thể chế dù đã được cải thiện, vẫn có thể ảnh hưởng đến lộ trình nâng hạng tín nhiệm trong thời gian tới.

Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, việc Moody’s nâng triển vọng lên “Tích cực” - đồng thời Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) được đánh giá ở mức này cho thấy cộng đồng quốc tế đánh giá cao nỗ lực điều hành của Chính phủ trong ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy cải cách.

Đây được xem là nền tảng quan trọng để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời tháo gỡ các “điểm nghẽn” và khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế.