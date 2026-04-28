Giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm ở Hà Nội

Lực lượng Cảnh sát Phản ứng nhanh Công an thành phố Hà Nội kịp thời có mặt, can thiệp và hỗ trợ một người phụ nữ bị chồng bạo hành tại khu vực phường Bạch Mai.

Khoảng 1h15 ngày 26/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về việc xảy ra vụ gây rối tại khu vực ngõ 229 Minh Khai, phường Bạch Mai.

Người chồng bạo hành vợ bị đưa về trụ sở công an phường Bạch Mai.

Ngay sau khi nhận thông tin, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội khẩn trương có mặt tại hiện trường. Tại đây, tổ công tác phát hiện chị N.T.K.D. (SN 1991) trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, bất ổn.

Qua xác minh ban đầu, chị D. cho biết bị chồng là anh Đ.V.H. hành hung, đe dọa nên đã bỏ chạy ra ngoài.

Lực lượng chức năng đã kịp thời trấn an, đảm bảo an toàn cho nạn nhân, đồng thời khống chế Đ.V.H. đưa về trụ sở Công an phường Bạch Mai để xác minh làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định.

Liên quan đến bạo lực gia đình, ngày 13/4, mạng xã hội dậy sóng trước đoạn video ghi lại cảnh vợ bị chồng bạo hành dã man xảy ra tại phường Phù Khê, Bắc Ninh.

Theo clip được chia sẻ, người đàn ông hung hãn túm tóc đánh vợ giữa sân. Nạn nhân ngã xuống vẫn bị kéo lê trên đất, lôi vào nhà đánh tiếp. Những cú đấm, cú đá liên tiếp giáng xuống thân thể người phụ nữ không còn khả năng chống cự, chỉ biết co người né tránh khiến bất cứ ai xem cũng thấy đau đớn và phẫn nộ.

Toàn bộ hành vi bạo lực diễn ra trước sự chứng kiến của một em bé.

Công an phường Phù Khê cũng sớm mời hai vợ chồng đến làm việc để xác minh. Người vợ không đề nghị xử lý chồng. Đơn vị phối hợp với tổ dân phố nhắc nhở, giáo dục người chồng để không tái diễn hành vi tương tự.