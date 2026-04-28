Bắt tài xế tông nữ công nhân môi trường tử vong rồi bỏ trốn ở Thái Nguyên

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt giữ Hoàng Trọng Tuân, tài xế lái ô tô gây tai nạn khiến một nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hoàng Trọng Tuân tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 22h55 ngày 26/4, chị T.T.M. (SN 1971, trú phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), công nhân vệ sinh của Công ty CP Thương mại và Đô thị Thái Nguyên, đang quét dọn trên đường Phan Đình Phùng, thuộc tổ 8, phường Phan Đình Phùng.

Thời điểm này, một ô tô Mazda CX-5 màu trắng lưu thông cùng chiều bất ngờ tông mạnh từ phía sau, khiến chị M. bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, tài xế không dừng lại cứu giúp mà lái xe rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy tìm phương tiện và người gây tai nạn.

Chiếc ô tô Mazda CX-5 màu trắng do Hoàng Trọng Tuân lái tông vào chị M.

Sau gần 48 giờ điều tra, lực lượng chức năng xác định người lái xe là Hoàng Trọng Tuân (SN 1994, trú xóm Bình Minh, xã Đồng Hỷ, Thái Nguyên) và triệu tập để làm việc.

Tại cơ quan công an, Tuân thừa nhận toàn bộ hành vi gây tai nạn khiến chị M. tử vong rồi bỏ trốn.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cách đây không lâu, một vụ tai nạn cũng đã xảy ra, làm 2 người tử vong ở Hải Phòng. Cụ thể, khoảng 8h ngày 25/4, anh Trần Mai Điền (SN 1972, phường Gia Viên, Hải Phòng) lái ô tô đi từ hướng ngã 3 Mạc Thái Tổ - Đình Vũ về hướng vòng xuyến DEEP C Hải Phòng II. Đến đường Mạc Thái Tổ, phường Đông Hải, ô tô va chạm với xe máy do anh Tô Văn Thành (SN 2005, ở phường Phù Liễn, Hải Phòng) cầm lái, chở theo một phụ nữ (chưa xác định lai lịch, nghi đang mang thai) đi phía sau cùng chiều.

Cú va chạm khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ, ô tô và xe máy bị hư hỏng. Sau vụ việc, lực lượng CSGT Đội 4 (Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng) phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.