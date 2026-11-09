14 người nhập viện sau ăn cá nóc, một bệnh nhân hôn mê sâu: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

(VTC News) -

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhận được thông tin về 14 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá nóc, được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

Các bệnh nhân nhập viện với triệu chứng khó thở, tê tay chân, tê môi, buồn nôn. Trong đó, một trường hợp diễn biến nặng, rơi vào tình trạng hôn mê sâu và phải đặt nội khí quản để hỗ trợ hô hấp.

Trước vụ việc, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo bệnh viện theo dõi sát tình trạng người bệnh, tập trung điều trị tích cực, hạn chế tối đa nguy cơ tử vong. Nếu cần thiết, bệnh viện phải hội chẩn liên viện, kết nối với các cơ sở y tế tuyến trên để được hỗ trợ chuyên môn kịp thời.

Cơ quan này cũng yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ ngộ độc, đồng thời giám sát để phát hiện những trường hợp tương tự. Kết quả điều tra cần sớm được công khai nhằm cảnh báo nguy cơ cho cộng đồng.

Đặc biệt, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân cũng không nên ăn các loài động vật hoang dã, hải sản lạ khi chưa biết rõ nguồn gốc, đặc tính và cách chế biến an toàn.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân ngộ độc cá nóc. (Ảnh: Khải Nguyên)

Nếu xuất hiện các biểu hiện như tê môi, tê lưỡi, tê tay chân sau khi ăn cá nóc hoặc hải sản lạ, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu. Việc chậm trễ có thể khiến tình trạng ngộ độc diễn biến nghiêm trọng.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng tiếp tục cập nhật tình hình, báo cáo nhanh diễn biến vụ việc và kết quả điều tra về Bộ Y tế theo quy định.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, trưa 8/11, một nhóm người cùng ăn cá nóc biển do một ngư dân đi biển mang về. Số cá này được chia cho nhiều gia đình chế biến. Sau bữa ăn, những người này xuất hiện triệu chứng nôn ói nhiều nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cả 14 bệnh nhân đều sinh sống tại làng chài Phú Hài, phường Phú Thủy.

Chiều 8/11, bệnh viện tiếp nhận 10 trường hợp ngộ độc sau khi ăn cá nóc. Đến tối cùng ngày, có 4 bệnh nhân nhập viện tiếp tục do có triệu chứng tương tự. Đến sáng 9/11, sức khỏe của 13 bệnh nhân cơ bản ổn định. Riêng một bệnh nhân bị ngộ độc rất nặng, hôn mê sâu, suy thận nặng.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM để thống nhất hướng điều trị tích cực.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, cá nóc biển có chứa độc tố nguy hiểm, có thể gây ngộ độc nặng, thậm chí tử vong. Người dân tuyệt đối không đánh bắt, chế biến và sử dụng cá nóc làm thực phẩm, kể cả khi đã qua chế biến.