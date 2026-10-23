Các nạn nhân ngộ độc khí clo điều trị tại Bạch Mai qua nguy kịch, sắp xuất viện

(VTC News) -

Sau bốn ngày nỗ lực giành giật sự sống tại Bệnh viện Bạch Mai, tin vui đã đến với gia đình 7 nạn nhân trong vụ ngộ độc khí clo khốc liệt. Những tiếng thở dốc nghẹn ngào, nỗi hoảng loạn ban đầu dần nhường chỗ cho sự hồi phục kỳ diệu trên từng giường bệnh.

Trong số các bệnh nhân, trường hợp nam bệnh nhân 50 tuổi từng rơi vào tình trạng nguy kịch nhất, phải duy trì sự sống bằng hệ thống oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO). Dù chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, kỹ thuật hiện đại cùng sự túc trực xuyên suốt của các bác sĩ đã giúp tình trạng lâm sàng của ông tiến triển rõ rệt, thắp lên hy vọng vượt qua cửa tử.

Sự sống cũng đang hồi sinh mạnh mẽ với 6 bệnh nhân còn lại. Hai đứa trẻ 4 và 6 tuổi từng nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, lồng ngực phập phồng từng cơn gắng sức, nay đã trút bỏ được ống thở oxy để tự hít thở khí trời tự nhiên.

Tại Trung tâm Chống độc, bốn người lớn gồm người chồng cùng người vợ sống gần nơi xảy ra sự cố và hai nam bệnh nhân trẻ tuổi cũng chứng kiến những chuyển biến kỳ diệu. Nam bệnh nhân 37 tuổi từng gánh chịu tổn thương hô hấp nghiêm trọng kèm vết bỏng kết giác mạc, giờ đây đã cai máy thở thành công, rời khỏi phòng hồi sức tích cực trong sự nhẹ nhõm của người thân.

Dù nhịp thở đã ổn định và 6 bệnh nhân chuẩn bị được trở về nhà, các y bác sĩ vẫn theo dõi sát sao để đề phòng những biến chứng muộn âm thầm của hóa chất.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khoẻ cho 1 trong số các nạn nhân ngộ độc khí clo.

TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên giải thích, khi tiếp xúc với bề mặt ẩm như mắt và đường hô hấp, khí clo có thể phản ứng tạo thành axit clohydric và các chất oxy hóa mạnh, gây tổn thương niêm mạc, thậm chí lan sâu vào mô.

Mức độ tổn thương phụ thuộc vào nồng độ khí và thời gian phơi nhiễm. Người hít phải khí clo có thể bị cay mắt, ho, khó thở; trường hợp nặng có thể bỏng hóa chất đường hô hấp, tổn thương phổi cấp và suy hô hấp nguy kịch.

Điều đáng lo ngại là tổn thương phổi có thể tiếp tục tiến triển trong nhiều giờ sau khi phơi nhiễm. Vì thế, triệu chứng ban đầu chưa nghiêm trọng không đồng nghĩa người bệnh đã an toàn. Một số trường hợp có thể kéo dài tình trạng ho, suy giảm chức năng hô hấp hoặc gặp di chứng thị lực.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý cưa cắt, đục phá, tháo dỡ hoặc tái chế bình chứa hóa chất và các vật thể lạ không rõ nguồn gốc. Vỏ bình tưởng đã hết hóa chất vẫn có thể còn tồn dư chất độc hoặc tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Khi phát hiện vật thể nghi chứa hóa chất nguy hiểm, người dân cần tránh tiếp xúc, không tự xử lý mà báo cho chính quyền hoặc cơ quan chức năng.

Các loại bình hóa chất thải bỏ cần được thu gom, quản lý và xử lý đúng quy định; không tái sử dụng vỏ chứa không bảo đảm an toàn để đựng nước uống hay thực phẩm.

Nếu xuất hiện cay mắt, ho, tức ngực hoặc khó thở sau khi nghi ngờ tiếp xúc với khí độc, người dân cần nhanh chóng rời khỏi khu vực ô nhiễm, đến nơi có không khí sạch và đến cơ sở y tế để được đánh giá, theo dõi. Không nên chờ triệu chứng trở nặng mới đi khám.

Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục theo dõi sát và điều trị tích cực cho 7 nạn nhân, tập trung nguồn lực cho những trường hợp nguy kịch.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, lúc 14h42 ngày 19/10, Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 32 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114 về thông tin sự cố xảy ra trên địa phận thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc, Hà Nội.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 32 đã điều 1 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Khoảng 14h48, lực lượng cứu nạn, cứu hộ có mặt và tổ chức trinh sát. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khí Clo vẫn còn trong khu vực nên phun nước để làm loãng khí trong không khí.