10 người tuyển Anh quật ngã đương kim vô địch World Cup

Anh gây bất ngờ đánh bại Tây Ban Nha 3-2 tại Madrid, dù phải chơi thiếu người trong hơn 30 phút cuối trận. Chiến thắng này không chỉ giúp thầy trò Thomas Tuchel giành ngôi đầu bảng A3 UEFA Nations League mà còn chấm dứt chuỗi 43 trận bất bại của đối thủ sau 90 phút thi đấu.

Trước trận, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn nhờ vị thế đương kim vô địch thế giới và phong độ ổn định. Tuy nhiên, Anh nhập cuộc đầy tự tin, chủ động gây sức ép và liên tục đặt hàng thủ chủ nhà vào tình trạng báo động. Harry Kane, Jude Bellingham và Anthony Gordon đều có cơ hội, trước khi đội khách được hưởng phạt đền sau tình huống Pau Cubarsi phạm lỗi với Kane.

Tiền đạo đội trưởng bình tĩnh đánh bại Unai Simon ở phút 45, nối dài chuỗi ghi bàn trên sân khách cho tuyển quốc gia lên 7 trận liên tiếp.

Hai đội cống hiến trận cầu kịch tính.

Bước ngoặt tiếp tục đến ngay đầu hiệp hai. Ezri Konsa đánh đầu nhân đôi cách biệt từ quả phạt góc của Declan Rice, trước khi Ben White nâng tỷ số lên 3-0 chỉ sau đó bốn phút. Anh đã tận dụng triệt để những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự Tây Ban Nha, đồng thời cho thấy sự hiệu quả đáng kể trong các tình huống cố định.

Dẫu vậy, lợi thế lớn không giúp “Tam Sư” tránh khỏi những phút cuối đầy căng thẳng. Elliot Anderson nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm, tạo điều kiện để Mikel Oyarzabal rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền. Tây Ban Nha lập tức gia tăng sức ép và Nico Williams tiếp tục ghi bàn sau đường chuyền ngược của Yamal.

Trong thế thiếu người, Anh phải lùi sâu chống đỡ và nhờ những pha cứu thua quan trọng của James Trafford để bảo toàn chiến thắng. Đây là màn trình diễn cho thấy bản lĩnh và khả năng chịu áp lực của đội bóng dưới thời Tuchel.

Quan trọng hơn, Anh giành ngôi đầu bảng, qua đó có lợi thế sân nhà ở trận lượt về tứ kết vào tháng 3. Với Tây Ban Nha, dù vẫn có vé vào tứ kết, thất bại này là lời cảnh báo về những vấn đề trong khâu phòng ngự, đặc biệt khi đối thủ đủ khả năng khai thác khoảng trống và trừng phạt sai lầm.