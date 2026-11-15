Bạn thân Ronaldo gọi HLV trưởng Bồ Đào Nha là 'gã hề'

(VTC News) -

“Tên hề (HLV Jorge Jesus - PV) này cũng sẽ không trụ lại đội tuyển quốc gia nếu Bồ Đào Nha tiếp tục bị đánh bại thảm hại như hôm nay”, nhà báo Piers Morgan - bạn thân của Cristiano Ronaldo viết dòng trạng thái trên trang cá nhân kèm việc đăng tải video HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha Jorge Jesus trả lời họp báo.

Trong trận đấu đầu tiên sau khi Ronaldo tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia, Bồ Đào Nha thất bại 1-4 trước Đan Mạch và vướng vào rất nhiều chỉ trích. Trước đó, Ronaldo và HLV Jorge Jesus liên tục tranh cãi. Rạn nứt trong mối quan hệ giữa hai người được cho là nguyên nhân chính khiến tiền đạo sinh năm 1985 quyết định dừng sự nghiệp thi đấu quốc tế.

HLV Jorge Jesus đối diện nhiều áp lực.

Ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Jorge Jesus được hỏi về sự vắng mặt của Ronaldo, đặc biệt khi một số cổ động viên hô vang tên CR7 trên khán đài, trong khi nhiều người khác bỏ về trước khi trận đấu kết thúc.

“Nhớ Ronaldo ư? Nhớ thế nào được khi cậu ta không còn ở đội tuyển? Trừ khi là nhớ vì không còn cậu ấy ở bên làm bạn với tôi. Cậu ấy không còn thi đấu, không còn ở đây và đã tự quyết định chuyện của mình”, ông Jesus trả lời câu hỏi của phóng viên.

Phát biểu của ông Jesus một lần nữa đẩy chính bản thân nhà cầm quân này vào áp lực. Ông Jesus vẫn đề cao đóng góp của học trò suốt thời gian thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Đồng thời, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) tổ chức nhiều hoạt động tri ân CR7. Nhưng việc Ronaldo và gia đình vắng mặt trong trận đấu với Đan Mạch khiến tình hình trở nên rối ren.

Khi trận đấu gần kết thúc, rất nhiều cổ động viên đã bỏ về sớm. Trên khán đài sân Braga, nhiều người nhắm vào ông Jorge Jesus và hô vang tên Cristiano Ronaldo.

Nếu không thể giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo trước xứ Wales, chiếc ghế của ông Jorge Jesus có thể rơi vào trạng thái thiếu chắc chắn.