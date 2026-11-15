Ronaldo không đến dự, tuyển Bồ Đào Nha tri ân đặc biệt rồi thua 1-4

(VTC News) -

Ronaldo vừa có quãng nghỉ ngắn ngày ở quê hương Bồ Đào Nha nhưng đã sớm trở lại Ả Rập Xê Út và đăng tải tấm ảnh đi đánh golf cùng Giám đốc điều hành José Semedo và Giám đốc thể thao Simão Coutinho của Al-Nassr.

Anh không có mặt trên khán đài sân vận động thành phố Braga khi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Đan Mạch diễn ra. Cuộc đọ sức này rất đặc biệt khi đây là lần đầu tiên Bồ Đào Nha ra sân thi đấu sau khi Ronaldo tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) chuẩn bị rất nhiều hoạt động tri ân huyền thoại của mình.

Tất cả các cầu thủ Bồ Đào Nha đều mặc áo số 7 khi tiến ra sân.

Toàn bộ các cầu thủ đều mặc áo số 7 khi tiến ra sân và thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca. Ngoài ra, do quy định của FIFA nên Bồ Đào Nha cũng không được phép treo áo số 7 vĩnh viễn ở các giải đấu chính thức. FPF quyết định thay đổi mẫu chữ số sử dụng. Số 7 mới có thêm một nét gạch ngang nhỏ, và mẫu số 7 cũ không được sử dụng như một cách tri ân Ronaldo.

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha viết: “Đã đến lúc ra mắt số 7 mới. Bởi một số 7 sẽ là vĩnh cửu”.

Trên bảng điện tử xuất hiện thông điệp cảm ơn Ronaldo.

Ở phút thứ 7 của trận đấu, toàn bộ người hâm mộ vỗ tay lớn để nhắc về cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Trên bảng điện tử cũng xuất hiện thông điệp “OBRIGADO CAPITÃO” - Cảm ơn đội trưởng từ phía Liên đoàn, các cầu thủ và người hâm mộ.

Ronaldo thông báo chia tay đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha cách đây ít ngày. Anh được cho là sẽ từ chối nhiều hoạt động tri ân nếu huấn luyện viên Jorge Jesus vẫn còn tại vị.

Tổ chức Kỷ lục Guinness xác nhận tiền đạo sinh năm 1985 đang nắm giữ hai kỷ lục thế giới dành cho cầu thủ nam: ra sân nhiều nhất (234 trận) và ghi bàn nhiều nhất (146 bàn) ở cấp độ đội tuyển quốc gia.