Tuyển Nhật Bản đánh bại Brazil

Brazil nhập cuộc với thế trận chủ động, kiểm soát bóng vượt trội nhưng Nhật Bản mới là đội tận dụng cơ hội hiệu quả hơn. Phút 15, Takefusa Kubo mở tỷ số cho đội chủ nhà, trước khi Nakamura nhân đôi cách biệt chỉ 4 phút sau đó. Bàn thắng ở phút 19 được thực hiện sau đường kiến tạo của Nakano, đẩy Brazil vào tình thế khó khăn.

Bị dẫn hai bàn, Brazil buộc phải đẩy cao đội hình. Đội khách kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp trở ngại trước lối chơi phòng ngự kín kẽ và những pha phản công tốc độ của Nhật Bản.

Nhật Bản xuất sắc vượt qua Brazil.

Phút 33, Vinicius Junior thắp lại hy vọng cho Brazil bằng pha lập công sau đường chuyền của Bruno Guimaraes. Bàn thắng giúp đội khách rút ngắn tỷ số xuống 1-2 và tạo thêm động lực trước khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Brazil tiếp tục gia tăng sức ép. HLV Ancelotti liên tục điều chỉnh nhân sự, đưa Endrick cùng nhiều cầu thủ tấn công vào sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những thay đổi này giúp Brazil tạo ra sức ép lớn hơn lên phần sân đối phương.

Phút 75, Vinicius Junior một lần nữa tỏa sáng. Tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid ghi bàn thứ hai trong trận, đưa tỷ số về 2-2 sau khi Brazil bị dẫn trước hai bàn.

Cú đúp của Vinicius không cứu được tuyển Brazil.

Ở thời điểm đó, Brazil nắm quyền kiểm soát thế trận và vượt trội về số lần dứt điểm. Đến phút 80, đội khách có 14 cú sút, trong khi Nhật Bản mới chỉ thực hiện 5 lần kết thúc. Tuy nhiên, sự áp đảo không đồng nghĩa Brazil có kết quả tốt.

Khi nhiều người nghĩ đến một kết quả hòa, Nhật Bản bất ngờ tung đòn quyết định. Phút 90+1, Tatsuhiro Sakamoto ghi bàn đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 3-2 trong sự vỡ òa của khán giả tại National Stadium.

Brazil không còn đủ thời gian để sửa chữa sai lầm. Tiếng còi mãn cuộc khép lại trận đấu với chiến thắng 3-2 dành cho Nhật Bản. Đội bóng châu Á tạo nên bất ngờ lớn, trong khi Brazil phải trả giá vì không thể duy trì sự tập trung đến những giây cuối cùng.