Bồ Đào Nha thua 1-4, HLV Jorge Jesus nổi cáu: 'Nhớ Ronaldo thế nào được'

(VTC News) -

Sáng 15/11 (giờ Việt Nam), đội tuyển Bồ Đào Nha thất bại 1-4 trước Đan Mạch tại UEFA Nations League. Đây là trận đấu đầu tiên của Bồ Đào Nha kể từ khi Cristiano Ronaldo tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Jorge Jesus được hỏi về sự vắng mặt của Ronaldo, đặc biệt khi một số cổ động viên hô vang tên CR7 trên khán đài, trong khi nhiều người khác bỏ về trước khi trận đấu kết thúc.

Bồ Đào Nha thua Đan Mạch 1-4 ngay trên sân nhà.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Jorge Jesus được hỏi về sự vắng mặt của Ronaldo, đặc biệt khi một số cổ động viên hô vang tên CR7 trên khán đài, trong khi nhiều người khác bỏ về trước khi trận đấu kết thúc.

“Nhớ Ronaldo ư? Nhớ thế nào được khi cậu ta không còn ở đội tuyển? Trừ khi là nhớ vì không còn cậu ấy ở bên làm bạn với tôi. Cậu ấy không còn thi đấu, không còn ở đây và đã tự quyết định chuyện của mình”, ông Jesus trả lời câu hỏi của phóng viên.

Nhà cầm quân này nói thêm: “Việc mọi người nhớ và không quên những gì Cristiano Ronaldo đã làm trong 23 năm khoác áo đội tuyển quốc gia là điều bình thường. Nhưng chúng ta không thể quay ngược thời gian. Còn về việc một số người rời sân khi đội nhà thua 1-4, chẳng ai cảm thấy vui vẻ hay hài lòng cả. Không ai trong chúng tôi chuẩn bị tinh thần để thất bại tại đây, huống chi là thua với tỷ số 1-4”..

Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, không chỉ kết quả mà cả màn trình diễn của đội bóng trong trận thua Đan Mạch cũng có thể ảnh hưởng đến những tính toán của ông trong thời gian tới.

HLV Jorge Jesus thừa nhận Bồ Đào Nha phòng ngự không tốt. Tuy nhiên, ông cho rằng vấn đề không nằm ở việc đội bóng sử dụng sơ đồ với bốn hay năm hậu vệ.

“Các tiền đạo Đan Mạch có thể triển khai bóng quá dễ dàng, tiếp cận hàng phòng ngự của chúng tôi mà không gặp nhiều khó khăn. Nhưng trong bóng đá, đôi khi những điều như vậy vẫn xảy ra.

Dù vậy, tôi sẽ không vì trận thua này mà phủ nhận màn trình diễn của đội trong bốn trận trước đó, khi chúng tôi toàn thắng và thể hiện chất lượng chơi bóng tốt. Ở trận đấu tới, tôi sẽ có những thay đổi”, ông Jesus nói thêm.