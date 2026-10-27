(VTC News) -

Harry Kane giành Quả bóng vàng nam mùa giải 2025-2026 sau một năm thi đấu bùng nổ trong màu áo Bayern Munich và đội tuyển Anh. Tiền đạo 33 tuổi vượt qua Lamine Yamal, nhà vô địch World Cup cùng Tây Ban Nha, và Kylian Mbappe của Real Madrid để lần đầu sở hữu danh hiệu cá nhân danh giá này.

Trước khi nhận Quả bóng vàng, Kane cũng được trao giải Tiền đạo nam xuất sắc nhất năm.

Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026. (Ảnh: Reuters)

Đội trưởng tuyển Anh trở thành cầu thủ Bayern Munich đầu tiên giành Quả bóng vàng kể từ Karl-Heinz Rummenigge, người đăng quang hai năm liên tiếp vào 1980 và 1981. Kane cũng là cầu thủ Anh đầu tiên nhận giải kể từ Michael Owen năm 2001.

Mùa giải vừa qua, Kane ghi 73 bàn trong 65 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia. Thành tích này giúp anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thứ hai trong một mùa giải tính từ đầu thế kỷ 21. Lionel Messi là người duy nhất có thành tích cao hơn với 82 bàn ở mùa 2011-2012.

Kane đóng vai trò trung tâm trong mùa giải thành công của Bayern Munich. Đội bóng Đức giành cú đúp quốc nội gồm Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức, đồng thời vô địch Siêu cúp Đức.

Riêng tại Bundesliga, tiền đạo người Anh ghi 36 bàn sau 31 trận. Bayern bảo vệ chức vô địch với chỉ một thất bại trong cả mùa giải và hơn Borussia Dortmund, đội xếp thứ hai, tới 16 điểm.

Kane cũng ghi 14 bàn sau 13 trận tại Champions League. Bayern tiến tới bán kết trước khi thua sít sao Paris Saint-Germain, đội sau đó giành chức vô địch.

Ở trận chung kết Cúp Quốc gia Đức, Kane lập hat-trick giúp Bayern đánh bại Stuttgart 3-0.

Phong độ của Kane tiếp tục được duy trì trong màu áo tuyển Anh tại World Cup 2026 tổ chức ở Mỹ, Canada và Mexico. Anh ghi 6 bàn, góp công giúp đội tuyển xứ sương mù giành vị trí thứ ba chung cuộc.

Đáng chú ý, Kane lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 trước CHDC Congo ở vòng 1/8, giúp Anh tránh một thất bại gây sốc. Anh tiếp tục ghi bàn quan trọng trong chiến thắng 3-2 trước đồng chủ nhà Mexico ở tứ kết.

Danh hiệu Quả bóng vàng đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp Kane, người từng trưởng thành từ học viện Tottenham Hotspur và thi đấu 14 mùa cho đội một trước khi chuyển sang Bayern với mức phí hơn 100 triệu euro vào mùa hè 2023.

Kane vẫn là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Tottenham với 280 bàn. Anh cũng đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn nhiều nhất Ngoại Hạng Anh với 213 bàn, chỉ sau Alan Shearer với 260 bàn.

Dù mới trải qua ba mùa giải trọn vẹn cùng Bayern, Kane đã vươn lên vị trí thứ bảy trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử CLB.

Anh cũng trở thành cầu thủ đạt cột mốc 100 bàn tại Bundesliga nhanh nhất lịch sử, chỉ cần 98 trận.

Sau nhiều năm nổi tiếng với khả năng săn bàn nhưng thiếu những danh hiệu tập thể lớn, mùa giải 2025-2026 giúp Kane hoàn thiện bộ sưu tập thành tích theo cách ấn tượng nhất: vô địch quốc nội, bùng nổ ở Champions League, tỏa sáng tại World Cup và lần đầu đứng trên bục cao nhất của cuộc bầu chọn Quả bóng vàng.