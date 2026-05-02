Sa Tăng của 'Tây du ký 1996': Bán nhà trả nợ thay vợ, giờ làm phục vụ quán ăn

(VTC News) -

Mạch Trường Thanh sinh năm 1968, tên tuổi ông gắn liền với các vai phụ trên màn ảnh TVB. Trong đó, nổi bật nhất vẫn là vai diễn Sa Tăng thật thà trong Tây du ký bản TVB năm 1996.

Nhờ vai diễn này, sự nghiệp của Mạch Trường Thanh bắt đầu khởi sắc. Ông liên tục nhận được những vai diễn nặng ký hơn trên màn ảnh. Từ Du Thản Chi trong Thiên Long Bát Bộ, Cao Lực Sĩ trong Khôi phục giang sơn cho đến vai phản diện Tô Trấn Nam trong Mưu dũng kỳ phùng, Phùng Nhạc Nhân của bộ phim Vẻ đẹp bị đánh cắp...

Sự nghiệp của Mạch Trường Thanh chạm đỉnh vào năm 2010 với vai Lương Phi Phàm trong bộ phim Nghĩa hải hào tình. Nhờ vào màn nhập vai xuất sắc, ông nhận được giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" của TVB.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, vợ Mạch Trường Thanh đầu tư thua lỗ và mắc nợ 2 triệu đài tệ. Không những vậy, vợ nam diễn viên còn vướng vào một vụ lừa đảo số tiền lớn. Đây cũng chính là nguồn cơn khiến ông bị mất việc tại đài TVB do chủ nợ đến đòi tiền, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của đài.

Khoản lỗ tài chính nặng nề này còn khiến ông vướng vào những tranh chấp pháp lý trong nhiều năm. Để giúp vợ trả món nợ khổng lồ, nam diễn viên phải thế chấp hết tài sản đang có. Sau vụ bê bối, nam diễn viên bị cắt vai diễn, mất hợp đồng quảng cáo và bị hạn chế xuất hiện trên truyền hình.

Năm 2016, ông từng kết thúc hợp đồng với TVB nhưng sau đó quay trở lại làm MC và đóng vai phụ cho một vài bộ phim truyền hình. Vào tháng 10/2020, Mạch Trường Thanh kết thúc với TVB và rơi vào tình trạng thất nghiệp.

Không còn tài sản, toàn bộ tài nguyên cũng bị đóng băng, gia đình ông rơi vào khó khăn. Nam diễn viên phải làm việc cực nhọc để có tiền trang trải cuộc sống và lo cho các con. Sau khi rời TVB, ông liên tiếp mở nhà hàng, quán trà, quán thịt bò nhưng đều thất bại.

Ở tuổi ngoài 50, ông gặp nhiều khó khăn về tài chính. Để kiếm tiền mưu sinh, tài tử phải làm nhiều công việc lao động chân tay như giao hàng, phục vụ quán ăn, đóng gói đồ. Nam diễn viên chia sẻ, có những tháng ông phải chi tiêu tằn tiện, chỉ khoảng 65 USD (1,5 triệu đồng) cho sinh hoạt.

Sau thời gian tích góp, Mạch Trường Thanh hiện mở một quán ăn nhanh và trà sữa. Vì để tiết kiệm chi phí cho nhân công, nam tài tử 53 tuổi tự mình làm người phục vụ và đi giao hàng. Ngoài ra, nam diễn viên còn hợp tác mở nhà hàng kinh doanh cùng một số người bạn khác.

Hiện tại, nam diễn viên Tây du ký 1996 hàng ngày phục vụ quán ăn để kiếm sống. Ngoài ra, ông vẫn thường xuyên livestream để tương tác cùng khán giả.