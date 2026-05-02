Công nghệ 2/5: Apple gây tò mò khi 'neo giá' iPhone 18 Pro

Apple giữ giá cạnh tranh cho iPhone 18 Pro

Theo báo cáo mới, Apple dự kiến áp dụng chiến lược giá "táo bạo" cho iPhone 18 Pro và Pro Max ra mắt mùa thu này. Dù chi phí bộ nhớ tăng cao khiến nhiều hãng Android phải nâng giá, Apple được cho là sẽ giữ mức khởi điểm tương tự năm ngoái.

iPhone với thiết kế sang trọng, hứa hẹn thu hút người dùng trong mùa thu 2026. (Nguồn: 9to5mac)

Cụ thể, iPhone 18 Pro sẽ bắt đầu từ 1.099 USD và Pro Max từ 1.199 USD cho phiên bản cơ bản. Các phiên bản dung lượng cao hơn có thể tăng giá, giúp Apple vừa duy trì lợi nhuận vừa giữ sức hút với người dùng.

Ngoài ra, Apple cũng chuẩn bị giới thiệu mẫu iPhone Ultra với mức giá cao hơn, song việc giữ giá ổn định cho dòng Pro được kỳ vọng sẽ giúp hãng tiếp tục dẫn đầu doanh số. Chiến lược này phản ánh nỗ lực cân bằng giữa lợi nhuận và cạnh tranh.

Windows 11 cập nhật tháng 4 gây lỗi ứng dụng sao lưu

Bản cập nhật Windows 11 KB5083769 phát hành tháng 4 vừa qua đang gây ra sự cố nghiêm trọng với nhiều phần mềm sao lưu bên thứ ba như Acronis, Macrium Reflect và UrBackup Server. Người dùng báo cáo tình trạng ứng dụng không thể hoạt động đúng cách, thậm chí còn gặp lỗi BitLocker và vòng lặp khởi động.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ lỗi trong dịch vụ Volume Shadow Copy Service (VSS), vốn chịu trách nhiệm tạo bản sao dữ liệu để phục vụ sao lưu. Khi VSS gặp trục trặc, các phần mềm sao lưu không thể tạo bản snapshot ổn định, dẫn đến thất bại trong quá trình sao lưu.

Microsoft chưa phát hành bản vá khắc phục. Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên gỡ bỏ bản cập nhật KB5083769 để khôi phục chức năng sao lưu cho đến khi có giải pháp chính thức.

Lỗ hổng nghiêm trọng “Copy Fail” trên Linux

Một lỗ hổng bảo mật mới mang tên "Copy Fail" vừa được công bố, ảnh hưởng đến hầu hết các bản phân phối Linux phát hành từ năm 2017. Lỗi này cho phép người dùng thông thường nâng quyền thành quản trị viên mà không cần kiểm tra phiên bản hay biên dịch lại, khiến nguy cơ bị khai thác rất cao.

Hình minh họa lỗ hổng bảo mật với bo mạch điện tử với biểu tượng đỏ ma quỷ trên chip trung tâm. (Nguồn: Getty Images)

Theo công ty an ninh mạng Theori, lỗ hổng được phát hiện nhờ công cụ AI Xint Code. Điều đáng lo ngại là "Copy Fail" có thể qua mặt các công cụ giám sát như AIDE, Tripwire hay OSSEC vì cơ chế ghi dữ liệu của kernel không đánh dấu thay đổi trên ổ đĩa. Điều này khiến việc phát hiện trở nên khó khăn hơn nhiều.

Bản vá đã được thêm vào nhân Linux chính thức từ ngày 1/4, song nhiều bản phân phối vẫn chưa kịp phát hành bản sửa lỗi. Hiện Arch Linux, RedHat Fedora và Amazon Linux đã tung ra bản vá, trong khi các hệ thống khác vẫn đang gấp rút khắc phục.