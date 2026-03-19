Zalo vẫn là ứng dụng được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam

Theo báo cáo “Vietnam mobile app popularity 2026” (Sự phổ biến của các ứng dụng di động tại Việt Nam 2026) do công ty nghiên cứu thị trường Q&Me thực hiện trong tháng 3/2026, Zalo tiếp tục được ghi nhận là ứng dụng di động sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam.

Cụ thể, đánh giá trên lượng sử dụng, Zalo đứng đầu với tỷ lệ sử dụng đạt 98%, vượt qua các nền tảng quốc tế như Facebook (91%), Messenger (88%), TikTok (82%) và YouTube (71%). Các vị trí còn lại trong top 10 thuộc về những ứng dụng phục vụ nhu cầu thiết yếu như mua sắm, di chuyển và thanh toán, bao gồm: Shopee, Google Maps, Grab, Instagram và MoMo.

Danh sách các ứng dụng di động phổ biến tại Việt Nam năm 2026.

Ngoài ra, điểm đáng chú ý trong báo cáo của Q&Me là sự ưa chuộng của phân khúc người dùng nữ dành cho nền tảng này. 100% người dùng nữ tham gia khảo sát cho biết ứng dụng di động được họ sử dụng nhiều nhất là Zalo. Các ứng dụng theo sau gồm Facebook (89%), TikTok (87%), Messenger (87%) và YouTube (73%). Trong nhóm người dùng nam giới, Zalo đứng đầu với tỷ lệ sử dụng đạt 96%, vượt qua các nền tảng quốc tế như Facebook (93%), Messenger (89%), TikTok (76%) và YouTube (69%).

Ở khía cạnh độ tuổi, báo cáo không cho thấy sự chênh lệch quá khác biệt trong hành vi sử dụng. Với nhóm người dùng từ 27 tuổi trở lên, Zalo tiếp tục ở vị trí dẫn đầu với tỷ lệ sử dụng 99%, cao hơn Facebook (91%) và Messenger (84%). Trong khi đó, đối với nhóm người dùng trẻ 26 tuổi trở xuống, nền tảng vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ với tỷ lệ 96%, giữ vai trò là một trong hai phương thức liên lạc chủ chốt của thế hệ Gen Z.

Zalo cũng ghi nhận mức độ sử dụng đạt 98%, cao nhất trong các ứng dụng nhắn tin, gọi điện trực tuyến. Không chỉ dẫn đầu về độ phủ, nền tảng này còn chiếm 15,7% tổng thời lượng sử dụng (length) trong nhóm ứng dụng nhắn tin/gọi điện, cao gấp 2 lần so với Messenger (6,0%).

Trong năm 2025, Zalo dẫn đầu tuyệt đối về cả tỷ lệ sử dụng (penetration rate) và mức độ yêu thích (preference rate), vượt qua nhiều ứng dụng nhắn tin quốc tế như Facebook, Whatsapp, Telegram…