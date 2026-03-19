Công nghệ 19/3: Hợp tác công nghệ Việt – Mỹ, FBI mua dữ liệu theo dõi người dân

(VTC News) -

Việt Nam - Mỹ tăng tốc hợp tác công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Hiệp hội Điện tử Toàn cầu (GEA) tổ chức Diễn đàn Đổi mới sáng tạo và Đầu tư Việt Nam - Mỹ trong khuôn khổ APEX EXPO 2026 (diễn ra từ ngày 14/3 - 19/3). Sự kiện quy tụ hơn 100 lãnh đạo, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ, thảo luận về vai trò chiến lược của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), phát biểu tại Diễn đàn Đổi mới sáng tạo và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ trong khuôn khổ APEX EXPO 2026 tại California. (Nguồn: NIC)

Diễn đàn tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, robot và hàng không vũ trụ. Nhiều thỏa thuận hợp tác chiến lược đã được ký kết giữa NIC, EXCEL Services Corporation, Quỹ Azurich và các trường đại học Việt Nam.

NIC đã làm việc với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới như NVIDIA, Meta, OpenAI, Marvell, trường đại học Standford, SEMI, Andurill,... Các chương trình làm việc góp phần tăng cường quảng bá hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và môi trường đầu tư của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy kết nối hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và tổ chức nghiên cứu của hai nước.

FBI mua dữ liệu vị trí để theo dõi công dân Mỹ

Giám đốc FBI Kash Patel vừa xác nhận trước Quốc hội Mỹ rằng cơ quan này đã tiếp tục mua dữ liệu vị trí của người dân Mỹ từ các công ty môi giới dữ liệu. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2023 FBI công khai thừa nhận việc sử dụng nguồn dữ liệu thương mại để phục vụ điều tra.

Hình ảnh vệ tinh minh họa khu vực đô thị, cho thấy cách dữ liệu vị trí có thể được thu thập và sử dụng trong theo dõi, phản ánh tranh cãi về việc FBI mua dữ liệu từ các công ty môi giới. (Nguồn: Getty Images)

Theo Patel, FBI coi việc mua dữ liệu từ các ứng dụng và dịch vụ theo dõi là "phù hợp với Hiến pháp và luật pháp", đồng thời mang lại thông tin tình báo giá trị. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Ron Wyden chỉ trích đây là hành động “lách luật”, vi phạm Tu chính án thứ Tư vốn bảo vệ quyền riêng tư của công dân.

Tranh cãi này diễn ra trong bối cảnh nhiều cơ quan liên bang khác cũng bị phát hiện mua dữ liệu thương mại để tránh thủ tục xin lệnh khám xét. Các nhà lập pháp Mỹ đã giới thiệu dự luật mới nhằm yêu cầu tòa án phê chuẩn trước khi cơ quan chính phủ được phép mua dữ liệu cá nhân từ các nhà môi giới.

Hunter Alpha - bí ẩn AI khiến giới công nghệ xôn xao

Một mô hình AI mới mang tên Hunter Alpha vừa xuất hiện trên nền tảng OpenRouter ngày 11/3 mà không có thông tin nhà phát triển, khiến cộng đồng công nghệ nghi ngờ đây là sản phẩm thử nghiệm của startup Trung Quốc DeepSeek. Mô hình này được mô tả là “stealth model” và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ khả năng xử lý vượt trội.

Logo DeepSeek xuất hiện trong hình minh họa, gắn liền với tin đồn về mô hình AI bí ẩn Hunter Alpha. (Nguồn: Reuters)

Theo thử nghiệm, Hunter Alpha có quy mô tới 1 nghìn tỷ tham số và cửa sổ ngữ cảnh lên tới 1 triệu token - mức vượt trội so với nhiều hệ thống AI hiện nay. Các kỹ sư nhận định phong cách lập luận và thông số của Hunter Alpha rất giống với những gì truyền thông Trung Quốc dự đoán về DeepSeek V4, dự kiến ra mắt trong tháng 4.

Dù chưa có xác nhận chính thức, mô hình này đã xử lý hơn 160 tỷ token chỉ trong vài ngày, chủ yếu từ các công cụ phát triển phần mềm và hệ thống AI agent. Điều đó càng làm dấy lên suy đoán rằng Hunter Alpha chính là bước thử nghiệm cho "bom tấn" tiếp theo của DeepSeek.