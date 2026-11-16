Yamal nguy cơ bị ‘phong sát’ ở thị trường Trung Quốc

(VTC News) -

Sau Kylian Mbappe, Lamine Yamal là ngôi sao bóng đá tiếp theo đối mặt với nguy cơ bị “phong sát” ở thị trường Trung Quốc. Đây là khái niệm xuất phát từ lĩnh vực giải trí và truyền thông, ám chỉ việc tẩy chay, xoá bỏ toàn bộ hình ảnh và sức ảnh hưởng của nhân vật nổi tiếng tại thị trường Trung Quốc.

Theo Lianhe Zaobao ngày 16/11, tiền đạo Lamine Yamal của Barcelona trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Cầu thủ người Tây Ban Nha bị cáo buộc đăng lại đoạn video chứa nội dung phân biệt chủng tộc, xúc phạm người châu Á và người Trung Quốc trên tài khoản Instagram cá nhân.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Weibo. Một bộ phận người dùng Trung Quốc yêu cầu Yamal công khai xin lỗi, trong khi những người khác kêu gọi các thương hiệu đang hợp tác với cầu thủ này xem xét chấm dứt hợp đồng quảng cáo.

Theo Hupu Football và Sing Tao Daily, Yamal chia sẻ một đoạn video ngắn được chỉnh sửa từ loạt phim hoạt hình nổi tiếng của Mỹ South Park.

Dư luận Trung Quốc yêu cầu Lamine Yamal xin lỗi sau khi anh đăng lại video xúc phạm người châu Á. (Ảnh: AP)

Nội dung ban đầu của video nhằm châm biếm một số nữ thiếu niên da trắng vì không phân biệt được văn hóa và ngôn ngữ của các quốc gia châu Á, trong đó có Trung Quốc và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, đoạn video xuất hiện những hình ảnh và cách diễn đạt mang tính miệt thị người châu Á. Đáng chú ý, video sử dụng cụm từ thường được dùng để chế giễu người Trung Quốc và cộng đồng gốc Đông Á.

Cụm từ này bắt chước âm thanh và thanh điệu của tiếng Trung theo hướng xúc phạm. Video còn có những hành động nhại giọng nói và hình ảnh mô tả người châu Á.

Yamal xóa bài đăng khoảng ba giờ sau khi chia sẻ. Dù vậy, những hình ảnh chụp lại bài đăng của cầu thủ Barcelona vẫn tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội, làm dấy lên làn sóng tranh luận.

Tính đến chiều 16/11, Lamine Yamal và Barcelona chưa đưa ra phản hồi công khai về cáo buộc.

Vụ việc khiến một số người hâm mộ Real Madrid nhắc lại phát ngôn gây tranh cãi trước đây của Kylian Mbappe. Ngôi sao người Pháp nhận chỉ trích tại Trung Quốc vì những phát ngôn thiếu suy nghĩ liên quan đến nhà cách mạng của quốc gia này.

Sau khủng hoảng của Mbappe, một số thương hiệu Trung Quốc tuyên bố chấm dứt quan hệ hợp tác với cầu thủ người Pháp. Cả Mbappe và Real Madrid sau đó đều đưa ra lời xin lỗi công khai.

Việc Yamal vướng vào cáo buộc tương tự khiến một số cổ động viên Real Madrid đặt câu hỏi về sự khác biệt trong phản ứng của dư luận đối với hai ngôi sao đang thi đấu tại Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Tây Ban Nha (La Liga).