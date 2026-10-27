Yamal tưởng giành Quả bóng vàng, đưa 13 người dự trao giải

(VTC News) -

Santi Ovalle - nhà báo nổi tiếng Tây Ban Nha tiết lộ nhiều thông tin đáng chú ý liên quan đến Yamal trên nhà đài SER. Ngôi sao sinh năm 2007 quên đi thất bại trước Real Madrid tại La Liga và đến London cùng đoàn 13 người đi cùng. Tham vọng của Yamal rất rõ ràng, tin vào việc mình giành Quả bóng vàng chứ không phải “cầu thủ trẻ xuất sắc nhất”.

“Lamine Yamal tin rằng mình sẽ đoạt giải Quả bóng Vàng. Cậu ấy tin rằng mình xứng đáng và cậu ấy rất tự tin. Sẽ là một cú sốc lớn nếu cậu ấy không giành được Quả bóng vàng”, Ovalle nói với đài SER.

Lamine Yamal giành Quả bóng Đồng.

Tuy nhiên, Santi Ovalle cho rằng Barcelona đã đặt ra rất nhiều nghi ngờ về việc Lamine Yamal có thể giành bóng vàng. Từ trước khi giải thưởng diễn ra, Pau Cubarsi - ứng viên sáng giá cho giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất bất ngờ vắng mặt, không đáp chuyến bay đến London. Pau Cubarsi được mô tả là “bị ốm” và ưu tiên hồi phục sức khỏe.

“Barcelona lo lắng vì họ biết rằng chưa có cầu thủ nào từng là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nhưng lại đồng thời giành Quả bóng vàng. Vấn đề là, Lamine Yamal đang phá vỡ các kỷ lục cả trong và ngoài sân cỏ, và cậu ấy có thể phá vỡ chúng với thành tích này.

Đối với Yamal, điều đó ngang hàng với việc giành chức vô địch Champions League cùng Barcelona, và nếu không giành được thì đó sẽ là một nỗi thất vọng lớn. Anh ấy tin rằng đây là năm của mình”, Santi Ovalle bày tỏ.

Quả thật, đến khi nhận giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và Quả bóng Đồng, Lamine Yamal không ngần ngại bày tỏ rằng “ước gì Pau Cubarsi mới là người nhận được danh hiệu này”.

Harry Kane giành Quả bóng vàng nam mùa giải 2025-2026 sau một năm thi đấu bùng nổ trong màu áo Bayern Munich và đội tuyển Anh. Tiền đạo 33 tuổi vượt qua Lamine Yamal, nhà vô địch World Cup cùng Tây Ban Nha, và Kylian Mbappe của Real Madrid để lần đầu sở hữu danh hiệu cá nhân danh giá này.