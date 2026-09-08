Ballon d'Or 2026: Ngôi sao gốc Việt cạnh tranh cùng Lamine Yamal

(VTC News) -

Tối 8/9, Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng thế giới 2026 công bố bản đề cử nhiều hạng mục khác nhau. Tiền vệ Ibrahim Maza - ngôi sao gốc Việt thi đấu tại Bundesliga lọt vào đề cử cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Mùa giải vừa qua, Ibrahim Maza thi đấu 61 trận, ghi 7 bàn thắng và có 7 pha kiến ​​tạo cho đồng đội lập công. Anh nổi lên như một trong những tài năng trẻ sáng giá của châu Âu. Cầu thủ 20 tuổi sinh ra tại Đức, có cha là người Algeria, mẹ là người Việt Nam. Sau nhiều năm khoác áo các đội trẻ Đức, Maza quyết định lựa chọn tuyển Algeria làm điểm đến ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Ibrahim Maza thi đấu tại World Cup 2026.

Phong độ ấn tượng hiện tại giúp Ibrahim Maza được Transfermarkt nâng giá trị chuyển nhượng lên 45 triệu euro (khoảng 1.300 tỷ đồng). Tiền vệ sinh năm 2005 tiếp tục giữ kỷ lục là cầu thủ mang dòng máu Việt Nam đắt giá nhất lịch sử. Chỉ một năm trước, khi cập bến Leverkusen, anh mới được định giá 12 triệu euro.

Maza sẽ phải cạnh tranh với 2 nhà vô địch World Cup 2026 là Pau Cubarsi và Lamine Yamal, họ đều là nhân tố chính trong hành trình vô địch thế giới của Tây Ban Nha. Warren Zaire Emery (Pháp), Mazambi (Thụy Sỹ) là những ứng viên khác đáng chú ý.

Ballon d’Or (Quả bóng vàng) là giải thưởng bóng đá cá nhân thường niên danh giá nhất thế giới do tạp chí France Football sáng lập vào năm 1956 nhằm vinh danh cầu thủ xuất sắc nhất trong năm.

Ban đầu, giải chỉ dành cho các cầu thủ châu Âu thi đấu tại châu Âu (còn gọi là Quả bóng vàng châu Âu). Năm 1995, giải mở rộng cho mọi quốc tịch nhưng phải đá ở châu Âu. Đến năm 2007, giải mang tầm thế giới, bất kỳ cầu thủ nào trên toàn cầu cũng đủ điều kiện.

Lễ trao giải Quả bóng vàng (Ballon d’Or) năm 2026 sẽ được tổ chức tại thủ đô London, Vương quốc Anh