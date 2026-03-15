Xúc động hình ảnh Công an Thanh Hoá cõng, dìu cử tri đến điểm bầu cử

Đại diện Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, trong ngày toàn quốc đi bầu cử, các cán bộ, chiến sỹ công an luôn tận sức phối hợp với thành viên các tổ bầu cử đến từng ngõ nhỏ, từng phòng bệnh và cả sau những cánh cửa sắt của trại tạm giam, cơ sở cai nghiện. Tại các xã vùng cao Trung Sơn, Trung Lý, Mường Lý…, khi sương mù còn chưa tan trên những đỉnh núi, thành viên các tổ bầu cử đã bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ.

Thượng úy Nguyễn Văn Quân, cán bộ Công an xã Trung Sơn cùng thành viên tổ bầu cử bắt đầu công việc từ rất sớm. Không chỉ thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình, các anh còn bảo đảm an ninh, trật tự, hỗ trợ những cử tri cao tuổi, sức khoẻ không tốt hoặc đi lại khó khăn.

Công an xã Trung Sơn, Công an xã Hoằng Hóa (Thanh Hoá) đến tận nhà cõng, dìu cựu chiến binh, người già yếu... đến các điểm bỏ phiếu. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Nhiều người cảm động trước hình ảnh bà Ngân Thị Thuý (bản Pượn, xã Trung Sơn) được Trung úy Hoàng Văn Đức (cán bộ Công an xã) cõng đến điểm bỏ phiếu; hay cựu chiến binh Phạm Bá Sờm (bản Chiềng, xã Trung Sơn), người mất một phần cánh tay ở chiến trường, được Thượng úy Nguyễn Văn Quân (cán bộ Công an tỉnh Thanh Hoá) hướng dẫn đến điểm bỏ phiếu...

Rất nhiều cụ già đi lại khó khăn ở vùng biển xã Hoằng Hóa và ở phường Hạc Thành được thành viên tổ bầu cử hỗ trợ bỏ phiếu… Ngoài ra, nhiều hình ảnh xúc động khác tại các khu vực bỏ phiếu trên toàn tỉnh Thanh Hoá cũng gây xúc động khi thể hiện vẻ đẹp của tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” của cán bộ, chiến sỹ công an.

Bà Ngân Thị Thuý (xã Trung Sơn) xúc động: "Những lần trước khoẻ mạnh, lúc nào tôi cũng đến rất sớm để tham gia bầu cử. Nay sức yếu, đi lại khó khăn, có các chú công an hỗ trợ, tôi rất cảm kích, thấy mình luôn được Nhà nước quan tâm".

Một cử tri cao tuổi phải ngồi xe lăn ở phường Hạc Thành (Thanh Hoá) được thành viên tổ bầu cử hỗ trợ bỏ phiếu. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Tại các bệnh viện lớn của Thanh Hóa như Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Ung bướu tỉnh, các chiến sỹ công an phối hợp với nhân viên y tế, thành viên tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận giường bệnh. Với nhiều người đang chiến đấu với bệnh tật, lá phiếu trên tay như liều thuốc tinh thần, khẳng định họ vẫn đang đóng góp và tham gia vào vận mệnh của đất nước.

Ông Lê Văn Công (sinh năm 1957, trú xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hoá), đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Dù sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục nhưng được các y, bác sỹ và tổ bầu cử tạo điều kiện để thực hiện quyền bầu cử ngay tại giường bệnh, tôi rất phấn khởi. Đây là quyền và trách nhiệm của mỗi công dân nên tôi mong muốn được tham gia đầy đủ".

Hòm phiếu được cán bộ Công an tỉnh Thanh Hoá và các thành viên tổ bầu cử mang đến tận giường bệnh. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, công tác bầu cử có nét đặc thù cao tại trại tạm giam và các cơ sở cai nghiện ma túy, nơi các cử tri đang trong quá trình cải tạo, chờ xét xử hoặc cắt cơn nghiện thực hiện quyền công dân của mình.

Để chuẩn bị cho ngày bầu cử, lực lượng Công an Thanh Hóa làm việc không ngừng nghỉ từ nhiều tuần trước để tuyên truyền về công tác bầu cử cho từng can phạm nhân, giúp họ hiểu rằng dù họ đang bị hạn chế một số quyền tự do, nhưng quyền bầu cử vẫn được pháp luật bảo vệ.

Để đưa hòm phiếu đến tận nơi cho những cử tri đặc biệt này, nhiều chiến sỹ công an phải đi bộ hàng cây số vượt qua những đoạn đường sạt lở...

Công an tỉnh Thanh Hoá tổ chức cho các cử tri tại cơ sở cai nghiện và trại tạm giam, tạm giữ bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Chúng tôi xác định, mỗi lá phiếu của người đang bị tạm giữ, tạm giam đều có giá trị ngang bằng với bất cứ cử tri nào khác. Bảo vệ quyền bầu cử của họ chính là bảo vệ sự công bằng và tính nhân văn của nước ta..."

Tại Cơ sở cai nghiện ma tuý số 1, số 2 tỉnh Thanh Hoá, tính đến hết buổi sáng 15/3, có 874 cử tri (trong đó có 767 học viên cai nghiện) bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cuộc bầu cử diễn ra đúng theo quy định và an toàn tuyệt đối. Kết quả 100% cử tri thực hiện quyền bầu cử theo quy định.