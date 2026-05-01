Công nhân đội nắng làm xuyên lễ, đẩy tiến độ các nút giao trọng điểm ở TP.HCM

Nhánh đường bờ hữu đã hoàn thành tuyến rẽ phải từ Đồng Văn Cống đi Võ Chí Công và phần đường dạ cầu Kỳ Hà 2; hiện công nhân tiếp tục thi công hệ thống thoát nước, nền đường bên hông cầu. Cầu vượt Vành đai 2 (nhánh phải) đã hoàn thành kết cấu nhịp từ trụ T4 đến mố M2, đang thi công các nhịp còn lại và đường đầu cầu. Các hạng mục cầu khác như cầu Kỳ Hà 3 (nhánh phải) đang hoàn thiện đường đầu cầu; cầu Kỳ Hà 4 thi công mố, trụ và đường đầu cầu; cầu vượt rẽ trái từ Cát Lái đi Phú Mỹ đang lắp đặt nhịp dầm thép.