Xuất bản ngày 01/05/2026 04:35 PM
Công nhân đội nắng làm xuyên lễ, đẩy tiến độ các nút giao trọng điểm ở TP.HCM

Suốt kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, công nhân tại các dự án nút giao lớn như An Phú và Mỹ Thủy (TP.HCM) vẫn bám trụ công trường để đẩy nhanh tiến độ.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, công nhân tại các công trình giao thông trọng điểm ở TP.HCM vẫn bám trụ công trường, làm việc xuyên lễ để đảm bảo tiến độ dự án. Tại nút giao An Phú (Thủ Đức) các nhóm công nhân tập trung đẩy nhanh tiến độ những hạng mục cầu vượt quan trọng.

Dự án nút giao An Phú có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, quy mô 3 tầng hoàn chỉnh, được kỳ vọng giải quyết điểm nghẽn giao thông cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Trước đó, một số hạng mục tại nút giao An Phú như cầu vượt rẽ phải từ cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây xuống Mai Chí Thọ và hai hầm chui trên đường Mai Chí Thọ đã được đưa vào khai thác, góp phần giảm ùn tắc đáng kể.

Quy mô gồm hệ thống hầm chui, cầu vượt nhiều nhánh và các tuyến đường kết nối, giúp phân luồng phương tiện, đặc biệt là xe container ra vào cảng Cát Lái.

Một số hạng mục như hầm chui và cầu vượt rẽ phải đã được đưa vào khai thác, góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực vốn thường xuyên ùn tắc.

Khi hoàn thành, nút giao An Phú được kỳ vọng giải quyết căn bản tình trạng kẹt xe cửa ngõ phía Đông, tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Công nhân đang thi công ở nút giao An Phú.

Dưới thời tiết nắng nóng gay gắt tại TP.HCM, các công nhân vẫn miệt mài trên công trường.

Lực lượng thi công duy trì các mũi làm việc liên tục, thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các hạng mục quan trọng của dự án.

Trong khi đó, tại nút giao Mỹ Thủy (phường Cát Lái), không khí thi công cũng diễn ra khẩn trương trong suốt kỳ nghỉ lễ. Theo Ban Giao thông TP.HCM, dự án nút giao Mỹ Thủy hiện đã đạt khoảng 75% tổng khối lượng. Dịp lễ này, riêng hạng mục nhánh đường bờ hữu và cầu vượt Vành đai 2 (nhánh phải) huy động khoảng 50 công nhân làm việc để đảm bảo tiến độ.

Một số hạng mục khác tạm ngưng do các đơn vị cung ứng nghỉ lễ; hiện dự án còn 6/197 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng và dự kiến hoàn tất trong tháng 5. Nhánh đường bờ tả đã hoàn thành phần đường dưới dạ cầu Mỹ Thủy 3, dạ cầu Kỳ Hà 2, 3, 4; công nhân đang thi công hầm chui Nguyễn Thị Định cùng hệ thống thoát nước, nền đường các nhánh rẽ.

Nhánh đường bờ hữu đã hoàn thành tuyến rẽ phải từ Đồng Văn Cống đi Võ Chí Công và phần đường dạ cầu Kỳ Hà 2; hiện công nhân tiếp tục thi công hệ thống thoát nước, nền đường bên hông cầu. Cầu vượt Vành đai 2 (nhánh phải) đã hoàn thành kết cấu nhịp từ trụ T4 đến mố M2, đang thi công các nhịp còn lại và đường đầu cầu. Các hạng mục cầu khác như cầu Kỳ Hà 3 (nhánh phải) đang hoàn thiện đường đầu cầu; cầu Kỳ Hà 4 thi công mố, trụ và đường đầu cầu; cầu vượt rẽ trái từ Cát Lái đi Phú Mỹ đang lắp đặt nhịp dầm thép.

Hoàng Thọ
