Chủ tịch Vietnam Airlines gửi tâm thư khẩn trước 'cơn lốc ngược' giá nhiên liệu

Trong thư, ông cho biết Vietnam Airlines vừa khép lại năm 2025 và quý I/2026 với những dấu mốc ấn tượng, từ kỷ lục về doanh thu và lợi nhuận đến mạng bay được mở rộng chưa từng có.

“Những thành quả này là minh chứng rõ nét cho định hướng đúng đắn, công tác điều hành quyết liệt và trên hết là sự tận tâm, nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tổng công ty”, Chủ tịch Đặng Ngọc Hòa chia sẻ.

Tuy nhiên, tình hình thế giới có những biến động nhanh và phức tạp, vượt xa dự báo. Xung đột tại Trung Đông từ cuối tháng 2 tạo ra cú sốc lớn đối với ngành hàng không toàn cầu, đẩy giá nhiên liệu bay Jet A-1 từ mức kế hoạch khoảng 85 USD/thùng lên tới 242 USD/thùng vào thời điểm cao nhất - mức tăng chưa từng có, vượt xa các kịch bản điều hành đã đề ra.

Ông Đặng Ngọc Hoà, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không VN (Vietnam Airlines) bất ngờ gửi tâm thư đến toàn bộ nhân viên trước nguy cơ lớn. (Ảnh: Vietnam Airlines).

Chỉ trong thời gian rất ngắn, chi phí nhiên liệu tăng đột biến, nguy cơ gián đoạn nguồn cung hiện hữu, thị trường biến động khó lường. Nhiều hãng hàng không trên thế giới và trong khu vực đang chịu áp lực rất lớn. Theo ông Đặng Ngọc Hòa, với Vietnam Airlines, đây không còn là áp lực đơn thuần, mà là thử thách trực diện đối với khả năng vận hành và sức chịu đựng của toàn hệ thống.

Trong bối cảnh đó, công ty buộc phải chủ động thích ứng để bảo vệ sự ổn định và tương lai lâu dài. Ban lãnh đạo đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn nguy ở cấp độ cao nhất, đồng thời triển khai nhiều giải pháp chủ động, quyết liệt và linh hoạt để duy trì hoạt động tối ưu hiệu quả cũng như giữ vững vị thế của hãng hàng không quốc gia.

Theo lãnh đạo Vietnam Airlines, dư địa ứng phó ngày càng thu hẹp, yêu cầu vận hành tinh gọn hơn, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, siết chặt kỷ luật thực thi, chấm dứt chậm trễ, lãng phí tiếp tục là các yêu cầu cấp thiết và cần triển khai một cách hiệu quả. Đây không chỉ là đòi hỏi từ thực tiễn hoạt động của Vietnam Airlines, mà còn là định hướng xuyên suốt của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

"Điều đó đặt ra cho chúng ta yêu cầu phải thay đổi mạnh mẽ hơn trong cách nghĩ, cách làm, hành động quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn để giữ vững nhịp vận hành và năng lực cạnh tranh của Tổng công ty", ông Đặng Ngọc Hòa viết trong tâm thư.

Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines cũng nhấn mạnh, để đi qua giai đoạn khó khăn này, bên cạnh tinh thần bình tĩnh - tự tin - chủ động - linh hoạt, hãng rất cần sự thấu hiểu, sẻ chia và đồng lòng từ mỗi thành viên trong "đại gia đình". Việc triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí, tối ưu nguồn lực là điều cần thiết.

"Chúng tôi thấu hiểu những tác động trực tiếp đến đời sống của mỗi người, nhưng trong hoàn cảnh này, mỗi sự sẻ chia không chỉ mang ý nghĩa giúp cánh sen vàng tiếp tục hành trình giữa ''cơn lốc ngược' trước mắt, mà còn là cách chúng ta cùng nhau gìn giữ Vietnam Airlines”, Chủ tịch Đặng Ngọc Hòa chia sẻ.

Ông cũng khẳng định, ban lãnh đạo công ty bày tỏ trân trọng và đánh giá cao từng sáng kiến, đề xuất mà cán bộ nhân viên, người lao động đang chủ động đóng góp trong giai đoạn đầy thách thức này. Mỗi ý tưởng nhằm tăng doanh thu, mỗi giải pháp cải tiến năng suất lao động hay nâng cao hiệu quả vận hành đều mang ý nghĩa thiết thực, không chỉ giúp công ty vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững lâu dài.

Vietnam Airlines cho biết, trong quý I/2026, doanh thu hợp nhất đạt hơn 37.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.514 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam Airlines)

Ngày 29/4, Vietnam Airlines (mã chứng khoán: HVN) công bố kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2026 trong bối cảnh thị trường hàng không quốc tế xuất hiện các yếu tố bất định do diễn biến xung đột tại Trung Đông. Kết quả kinh doanh Quý I/2026 của hãng tiếp tục duy trì kết quả tích cực. Doanh thu hợp nhất đạt hơn 37.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.514 tỷ đồng; riêng công ty mẹ doanh thu hơn 29.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.948 tỷ đồng. Đây là mức tăng trưởng đáng ghi nhận trong bối cảnh thị trường đang có sự thay đổi, trong đó nhu cầu vận chuyển quốc tế phục hồi mạnh đã đóng góp đáng kể vào kết quả chung. Bước sang Quý II/2026, môi trường kinh doanh của ngành hàng không sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi các yếu tố bất định dần bộc lộ rõ nét, đặc biệt liên quan đến biến động của giá nhiên liệu. Để thích ứng với những biến động của thị trường, Vietnam Airlines chủ động xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, tập trung tối ưu hóa mạng bay trên các trục nội địa và quốc tế trọng điểm, đồng thời kiểm soát chặt chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả khai thác đội bay.