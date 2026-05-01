Dự báo thời tiết từ nay đến hết nghỉ lễ 30/4-1/5 và nhiệt độ Hà Nội 10 ngày tới

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Từ đêm nay 1/5 đến ngày 3/5, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, trong đó ba tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Từ 3/5, ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, khu vực này chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Tại Trung Bộ, đêm 1 và ngày 2/5 có mưa rào và dông ở một vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối, đêm, ngày nắng. Trong đó, vùng núi phía Tây khu vực từ Nghệ An đến TP Huế nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Cả nước đang trải qua kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 với thời tiết tương đối thuận lợi.

Ngày 3/5, nắng nóng mở rộng phạm vi ra các khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, nhiệt độ cao nhất dao động 35-36°C. Riêng vùng núi phía Tây khu vực từ Nghệ An đến TP Huế nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 38°C, độ ẩm tương đối thấp nhất trong không khí chỉ khoảng 45-50%, càng gia tăng cảm giác oi bức, khô nóng.

Mặc dù ban ngày nắng nóng nhưng đêm 2/5 và ngày 3/5, người dân tại các tỉnh, thành miền Trung cần đề mưa rào và dông xảy ra ở một số nơi lúc chiều tối, đêm. Trong đó, Thanh Hóa đến TP Huế chiều tối 3/5 mưa rào và dông rải rác.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, miền Đông ngày 2/5 nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C, sang ngày 3/5, khu vực này còn nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có điểm trên 35°C.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Nhận định thời tiết từ đêm 3/5 đến ngày 11/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, từ đêm 3/5 đến sáng 4/5 và khoảng đêm 8-10/5, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.-

Ngày 4/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Trung Bộ. Tại dải đất từ Thanh Hóa đến TP Huế, đêm 3-4/5 và từ 9-11/5 có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Trong thời kỳ dự báo, các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối 4-7/5 khả năng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (ngày 2/5), Hà Nội tăng nhiệt, trời nắng, không mưa, nhiệt độ cao nhất 33°C, thấp nhất 25°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày.

Ngày 3/5, ngày cuối kỳ nghỉ lễ, Hà Nội tái diễn mưa rào và dông. Người dân cần theo dõi các bản tin dự báo thời tiết cũng như chuẩn bị tư trang đầy đủ để đảm bảo an toàn trong quá trình đi lại trong điều kiện có thể xuất hiện mưa dông. Nhiệt độ cao nhất ngày giảm nhẹ về ngưỡng 31°C, nhiệt độ thấp nhất tăng nhẹ lên 26°C.

Ngày 4/5, ngày đầu người dân quay trở lại công việc sau kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, Hà Nội duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày giảm về mức 23-29°C, trời mát mẻ.

Từ 5-7/5, khu vực này nắng ráo trở lại, có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 30°C, thấp nhất phổ biến 24-26°C. Mặc dù tăng nhiệt nhưng thời tiết vẫn ở ngưỡng tương đối dễ chịu.

Trong ba ngày cuối thời kỳ dự báo (từ 8-10/5), Hà Nội duy trì thời tiết có mây, không mưa, nhiệt độ tiếp tục. tăng lên cao nhất 33-34°C, thấp nhất 26-27°C.