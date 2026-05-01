Thời tiết tháng 5: Bắc và Trung Bộ nắng nóng gia tăng, Nam Bộ mùa mưa đến muộn

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong tháng 5, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở hầu khắp các khu vực trên cả nước. Ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nắng nóng khả năng suy giảm dần từ khoảng tuần cuối tháng.

"Số ngày nắng nóng có thể xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm, tập trung ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình từ 0,5-1°C, có nơi cao hơn", cơ quan khí tượng nhận định.

Cũng trong tháng này, trên phạm vi toàn quốc có nguy cơ xảy ra một số đợt mưa rào và dông diện rộng, trong đó mưa tập trung nhiều hơn ở Bắc Bộ.

Tháng 5/2026, số ngày nắng nóng có thể xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm, tập trung ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Huế. (Ảnh minh hoạ)

Gió mùa Tây Nam ở phía Nam khả năng hoạt động từ nửa cuối tháng 5, gây mưa rào và dông gia tăng ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Do đó, mùa mưa tại hai khu vực này đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm.

"Mùa mưa tại cao nguyên Trung Bộ đến vào khoảng tuần cuối tháng 4, tuần đầu tháng 5, tại Nam Bộ là khoảng nửa đầu tháng 5", Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia thông tin.

So với trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn 15-30%, trong đó, Đông Bắc Bộ và Nam Bộ ở mức xấp xỉ.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xuất hiện trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều hơn ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Cũng theo cơ quan khí tượng, trong tháng 5, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Mưa trái mùa ở miền Nam khả năng đến muộn hơn trung bình nhiều năm. (Ảnh minh hoạ)

Trước đó, trong tháng 4, Tây Bắc Bộ liên tiếp xảy ra hai đợt nóng diện rộng vào ngày 5-13/4 và 15-16/4. Đáng chú ý, đợt nắng nóng từ 5-13/4 đã mở rộng phạm vi ở khu vực Việt Bắc vào ngày 6-12/4 và đồng bằng Bắc Bộ trong các ngày 6-7/4 và 11-12/4. Nhiệt độ cao nhất ngày trong các đợt nắng nóng phổ biến 36-39°C, có nơi cao hơn.

Trung Bộ xảy ra nắng nóng diện rộng từ 3-16/4 với nhiệt độ cao nhất ngày dao động 37-40°C, có nơi cao hơn. Tại cao nguyên Trung Bộ xảy ra các đợt nắng nóng từ 4-14/4 với nhiệt độ cao nhất ngày từ 35-38°C, có nơi cao hơn.

Tại miền Đông Nam Bộ, nắng nóng xuất hiện liên tục, sau mở rộng ra toàn Nam Bộ vào các ngày từ 6-12/4, 16-19/4 và 24-30/4.

Trong tháng, một số trạm khí tượng ghi nhận được nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử cùng kỳ.

Cũng trong tháng 4, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Đà Nẵng, nhiệt độ trung bình cao hơn 1,5-3°C so với trung bình nhiều năm, các khu vực ở mức xấp xỉ đến cao hơn 0,5-1,5°C.

Trong tháng 4 đã ghi nhận một số nơi có nhiệt độ trung bình tháng vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.