Cảnh 2 phù dâu bị trói vào xe và sàm sỡ trong đám cưới gây phẫn nộ

(VTC News) -

Náo hôn – những trò trêu đùa trong đám cưới – là một truyền thống ở Trung Quốc nhưng nhiều lần gây bức xúc vì sự quá trớn. Tại một đám cưới mới đây ở Tân Châu, thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây, một số người đàn ông dùng băng dính trói hai phù dâu vào cùng một chiếc xe đạp.

Sự việc không dừng lại ở đây; một người sau đó dùng vũ lực giữ chặt đầu người đàn ông khác và ép anh ta hôn một trong hai phù dâu. Trong cơn hoảng loạn, hai cô gái la hét và cố chống cự, trong khi đám đông cười phá lên thay vì giúp đỡ.

Hai phù dâu bị trói vào xe đạp bằng băng dính và bị trêu đùa, sàm sỡ.

Sự việc được đăng tải gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội. "Thật kinh khủng. Cứ như thể anh ta chưa từng gặp phụ nữ trong đời và tìm cơ hội để lợi dụng cô ấy một cách điên cuồng vậy", một cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ.

Phản hồi trước những bức xúc của dư luận, một cán bộ thuộc chính quyền thành phố Tân Châu cho biết địa phương có tục náo hôn truyền thống nhưng nó không nghiêm trọng như trong video. Chính quyền từng có các hoạt động tuyên truyền đám cưới văn minh nên các trò đùa quá trớn trong đám cưới đã giảm đi rất nhiều so với trước. Đại diện chính quyền cũng cho biết họ sẽ xử lý trường hợp này.

Hồi tháng 9/2023, tại một đám cưới ở Sơn Đông, một số người đàn ông xịt bình chữa cháy vào hai phù dâu. Các phù dâu la hét, cố gắng bỏ chạy nhưng không thoát, cuối cùng bị xịt ngã xuống đất và bật khóc, trong khi trò đùa vẫn không dừng lại, những người chứng kiến tiếp tục cười.

Khi sự việc gây ầm ĩ trên mạng, người quay clip lên tiếng thanh minh rằng họ đã thảo luận với các phù dâu trước đó.

Hai phù dâu bị quấy rối bằng bình xịt chữa cháy.

Đối tượng bị quấy rối nhiều khi chính là cô dâu. Trong một đám cưới, cô dâu bị nhóm khách nam vây quanh, người thì trêu ghẹo, người thì lao vào ôm ấp, động chân động tay. Thậm chí cô dâu còn bị nhấc bổng lên một cách thô bạo, những người đàn ông kéo áo cô lên cao để sàm sỡ công khai.

Dù cố gắng chống trả nhưng do chênh lệch sức lực quá lớn, cô dâu không biết làm gì ngoài la hét đau đớn và vùng vẫy mong thoát được ra. Ngay sau đó, dàn phù dâu cũng bị họ hàng bên phía chú rể ném lên giường cưới và giở trò quấy rối một cách thô bạo.

Video và hình ảnh đám cưới này sau đó được tung lên mạng và gây nên làn sóng giận dữ trong dư luận.