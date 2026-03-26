Xô xát bị phạt thẻ đỏ, sao trẻ Thái Lan tố cầu thủ Trung Quốc khiêu khích

Video trọng tài Maimeitijiang rút thẻ đỏ với Oussama Thiangkham và Xuan Zhijian

Trận hòa 2-2 giữa U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc tại giải giao hữu CFA Team China 2026 ngày 25/3 gây chú ý bởi tình huống xô xát dẫn đến hai thẻ đỏ ở những phút bù giờ. Mới đây, hậu vệ Ousmane Thiengkham - cầu thủ người Maroc - đã chính thức lên tiếng, hé lộ những gì thực sự xảy ra phía sau.

“Tôi bị đối phương đẩy trước, đó là một cú đẩy rất mạnh. Sau đó, anh ta tiếp tục khiêu khích bằng lời nói, và tôi đã phản ứng lại bằng cách đẩy lại”, Thiengkham chia sẻ. Hậu vệ 22 tuổi cũng không giấu được sự hối hận khi nhìn lại tình huống.

Theo chia sẻ từ phía U23 Thái Lan, những hình ảnh trên sóng truyền hình chỉ phản ánh khoảnh khắc nóng nảy trên sân. Nhưng phía sau đó là một câu chuyện rất khác: "Sau khi trở về phòng thay đồ, Thiengkham ngồi lặng một mình. Ánh mắt anh đầy vẻ ân hận. Điều khiến cầu thủ 22 tuổi day dứt là chỉ một khoảnh khắc mất bình tĩnh đã khiến tình hình trở nên khó khăn hơn cho toàn đội", đội tuyển Thái Lan cho biết trên trang Facebook.

U23 Thái Lan hoà 2-2 U23 Trung Quốc. (Nguồn: Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan)

Sau trận đấu, Thiengkham đã chủ động xin lỗi toàn đội cũng như ban huấn luyện. HLV trưởng Thawatchai Damrong Ongtrakul không trách móc, thậm chí còn trấn an học trò. Các đồng đội cũng không chỉ trích, mà ngược lại còn ôm và động viên anh vượt qua sai lầm.

Tình huống xảy ra ở phút 90+8 khi U23 Trung Quốc được hưởng một quả đá phạt ở bên cánh phải. Tuy nhiên, các cầu thủ hai đội đã xảy ra xô xát trong vòng cấm khi tranh chấp vị trí. Trọng tài Maimaitijiang lập tức can thiệp và rút hai thẻ đỏ, truất quyền thi đấu của Xuan Zhijian bên phía Trung Quốc và Oussama Thiangkham của Thái Lan.

Với việc nhận thẻ đỏ ở trận gặp U23 Trung Quốc, Usamma Thiengkham sẽ bị treo giò ở trận đấu thứ 2 gặp U23 Việt Nam ngày 28/3. Đây được xem là tổn thất đáng kể của U23 Thái Lan khi Usamma Thiengkham là một trong những nhân tố nổi bật của đội.

Chưa dừng lại ở đó, trong sáng 26/3, hàng thủ U23 Thái Lan tiếp tục nhận tin xấu khi hậu vệ Vision Inoram dính chấn thương đầu gối sau một pha va chạm trong trận đấu với Trung Quốc. Theo đánh giá ban đầu, Vision Inoram cần từ 3 đến 7 ngày để hồi phục. Với quỹ thời gian hạn chế của giải đấu, Vision Inaram có thể sẽ không thi đấu trong 2 trận còn lại tại giải giao hữu CFA Team China 2026.