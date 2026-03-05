U23 Việt Nam thay Iran dự giải giao hữu CFA Team China ở Trung Quốc

(VTC News) -

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự Giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Tây An 2026 theo lời mời của Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc. Giải đấu diễn ra từ ngày 25/3 đến 31/3/ tại thành phố Tây An (Trung Quốc). Giải năm nay quy tụ 4 đội gồm chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 CHDCND Triều Tiên.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm và xác định thứ hạng chung cuộc.

Theo lịch thi đấu (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam sẽ ra quân bằng trận gặp U23 CHDCND Triều Tiên lúc 14hngày 25/3. Đến ngày 28/3, họ sẽ đối đầu U23 Thái Lan lúc 14h, trước khi so tài với chủ nhà U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối vào lúc 18h35 ngày 31/3.

Những năm gần đây, đội tuyển trẻ của Việt Nam là khách mời thường xuyên của Giải CFA Team China. (Nguồn: VFF)

Để chuẩn bị cho giải đấu này, đội tuyển U23 Việt Nam dự kiến hội quân vào ngày 17/3 tại Hà Nội. Đợt tập trung này nằm trong kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhằm xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia, đồng thời tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Thông qua các giải đấu như CFA Team China, ban huấn luyện kỳ vọng cầu thủ U23 sẽ nâng cao bản lĩnh thi đấu và hoàn thiện chuyên môn, hướng tới mục tiêu chuẩn bị lực lượng cho các đấu trường quan trọng, trong đó có Asian Games 2026.

Giải giao hữu U23 tại Trung Quốc mang tên CFA Team China Cup được tổ chức thường niên từ năm 2024, nhằm tạo sân chơi cọ xát cho các cầu thủ dưới 23 tuổi. U23 Việt Nam là một trong những đội khách mời quen thuộc khi góp mặt ở cả ba kỳ trước.

Theo thông tin chính thức từ CFA trước đó, giải đấu vào cuối tháng 3/2026 sẽ có 4 đội tranh tài là U23 Iran, U23 Trung Quốc, U23 Triều Tiên và U23 Thái Lan. Theo báo chí Trung Quốc, CFA chốt các khách mời như vậy để U23 Trung Quốc có cơ hội chạm trán nhiều đối thủ khác nhau thay vì đá nhiều trận với những đội bóng U23 quen thuộc như Việt Nam, Uzbekistan, Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) xác nhận Iran đã rút lui vào chiều nay. "Ban tổ chức quyết định mời Việt Nam thay thế Iran tham dự giải đấu", thông báo viết.

Thông tin về Giải CFA Team China - Tây An 2026 sẽ tiếp tục được cập nhật.