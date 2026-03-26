Cầu thủ U23 Trung Quốc, Thái Lan xô xát, trọng tài rút 2 thẻ đỏ

(VTC News) -

Trong trận đấu ở giải giao hữu CFA Team China 2026 diễn ra tối 25/3, U23 Trung Quốc hòa 2-2 với U23 Thái Lan. Căng thẳng xảy ra ở cuối trận khi trọng tài trọng tài chính Maimeitijiang rút 2 thẻ đỏ ở cuối trận. Hậu vệ Oussama Thiangkham của U23 Thái Lan và hậu vệ Xuan Zhijian của U23 Trung Quốc bị đuổi khỏi sân sau màn xô xát của đôi bên.

Ở phút 90+8, U23 Trung Quốc được hưởng một quả đá phạt ở bên cánh phải. Tuy nhiên, các cầu thủ hai đội đã xảy ra xô xát trong vòng cấm khi tranh chấp vị trí. Trọng tài Maimeitijiang lập tức rút 2 thẻ đỏ, truất quyền thi đấu Xuan Zhijian và cầu thủ của U23 Thái Lan là Oussama Thiangkham.

Theo góc quay trên truyền hình, cầu thủ U23 Trung Quốc Zhang Yingkai đã ôm mặt đau đớn ngã xuống sau va chạm với Oussama Thiangkham. Trọng tài trước tiên rút thẻ đỏ với cầu thủ Thái Lan.

Sau đó, ông tiếp tục truất quyền thi đấu Xuan Zhijian, khiến các cầu thủ U23 Trung Quốc phản ứng dữ dội. Góc quay truyền hình không cho thấy lý do Xuan Zhijian nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên một video quay lại vụ việc từ góc khác đã được tiết lộ.

Trong lúc các cầu thủ Thái Lan phản ứng về tấm thẻ đỏ đầu tiên, cầu thủ Xuan Zhijian tiến đến kéo trọng tài ra và xảy ra va chạm với cầu thủ số 2 Thái Lan. Trọng tài Maimaitijiang quay lại và truất quyền thi đấu với Xuan Zhijian.

Trang 163 viết: “Ở những phút bù giờ của trận đấu, cầu thủ U23 Thái Lan Usama Thiangkham đã xô đẩy Zhang Yingkai, và trọng tài chính Maimaitijiang lập tức rút thẻ đỏ. Sau đó, trong lúc can ngăn, Xuan Zhijian có hành động túm vào cổ cầu thủ đối phương. Sau khi được trợ lý trọng tài vào nhắc nhở, Maimaitijiang đã trực tiếp rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Xuan Zhijian”.

Bài tường thuật trên Sohu cho biết: “Vào thời điểm xảy ra xô xát, Xuan Zhijian đứng khá xa, đang chuẩn bị thực hiện quả đá phạt cùng đồng đội. Chỉ khi cầu thủ Thái Lan phản ứng, Xuan Zhijian mới tiến lại gần để kéo trọng tài ra và có va chạm nhẹ với cầu thủ số 2 Thái Lan. Ngay sau đó, trọng tài Maimeitijiang quay lại và rút thẻ đỏ với Xuan Zhijian. Không khó hiểu khi cầu thủ này tỏ ra không thể tin nổi và liên tục khiếu nại với trợ lý trọng tài”.

Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên Trung Quốc đã chỉ trích gay gắt trọng tài Maimeitijiang, cho rằng Xuan Zhijian nhận thẻ vàng là đủ.Một số người còn chỉ trích khả năng kiểm soát trận đấu của trọng tài, cho rằng các trận ông điều khiển thường dễ xảy ra xung đột.

“Đáng chú ý, trọng tài Maimeitijiang từng bị nghi ngờ nhận án treo còi ở vòng đấu trước của giải VĐQG Trung Quốc (CSL) do bỏ qua quả phạt đền của Beijing Guoan trong trận đấu với Shandong Taishan tại vòng 2. Thật không ngờ ngay trong trận đấu đầu tiên sau khi tái xuất, vị trọng tài này lại tiếp tục gây tranh cãi”, tờ Sohu viết tiếp.