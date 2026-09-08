Công nghệ 8/9: Xiaomi ra mắt điện thoại gập 18 Fold, đối thủ đáng gờm của iPhone

(VTC News) -

Xiaomi ra mắt 18 Fold - đối thủ iPhone gập

Xiaomi vừa chính thức công bố mẫu điện thoại gập 18 Fold tại Trung Quốc, chỉ hai ngày trước khi Apple dự kiến giới thiệu iPhone gập đầu tiên. Thiết bị sở hữu màn hình ngoài 5,38 inch và màn hình trong 7,58 inch, cả hai đều hỗ trợ LTPO 120Hz và độ sáng tối đa 4000 nits. Hệ thống kính siêu mỏng hai lớp cùng bản lề “Dragon Bone” giúp máy có thiết kế bo tròn hơn so với Galaxy Z Fold8.

Xiaomi 18 Fold với thiết kế gập rộng và màu Nishino Red nổi bật. (Ảnh: Xiaomi)

Điểm nổi bật của 18 Fold là chip Xring O3 do Xiaomi tự phát triển trên tiến trình 3nm, với CPU 10 nhân và GPU 16 nhân, hứa hẹn tăng hiệu năng đa nhân 60% và GPU 85% so với thế hệ trước. Camera sau hợp tác cùng Leica gồm cảm biến chính 200MP, ống kính góc siêu rộng 50MP và tele 50MP với zoom quang 3.5x. Máy đi kèm pin 6.000mAh hỗ trợ sạc nhanh 67W và sạc không dây 50W.

Giá khởi điểm của 18 Fold khoảng 1.638 USD cho bản 12GB/256GB, cao nhất là 2.400 USD cho bản Ceramic Special Edition giới hạn 1.500 chiếc. Hiện Xiaomi chưa công bố kế hoạch bán ra toàn cầu, trong khi Apple sẽ tổ chức sự kiện ngày 9/9 để giới thiệu iPhone gập cùng iPhone 18 Pro.

Tai nghe Sony WH-1000XM4C thế hệ 2 với màu tím độc quyền

Sony vừa bất ngờ giới thiệu tai nghe WH-1000XM4C (M4 2nd Gen) với giá 300 USD, đi kèm hai mẫu mới là WH-CH730N và WH-CH530. Dù ngoại hình gần như giống hệt phiên bản cũ, XM4C được nâng cấp Bluetooth 6.0 và hỗ trợ bộ chỉnh âm 10 dải tần, mang lại khả năng cá nhân hóa âm thanh tốt hơn.

Tai nghe Sony WH-1000XM4C thế hệ 2 với màu lavender mới, hướng đến người dùng trẻ. (Ảnh: CNET)

Điểm nhấn của XM4C là màu sắc mới, trong đó có phiên bản lavender độc quyền bán online. Sony cho biết màu này hướng đến nhóm người dùng trẻ, đặc biệt là nữ giới. Tuy nhiên, thời lượng pin giảm nhẹ còn 27 giờ khi bật chống ồn, so với 30 giờ của bản gốc.

Song song, WH-CH730N có giá 180 USD với thiết kế gập gọn, pin lên tới 50 giờ và công nghệ chống ồn cải tiến. Trong khi đó, WH-CH530 ở phân khúc phổ thông được bổ sung tính năng giới hạn âm lượng và thời lượng pin 55 giờ, phù hợp cho người trẻ và trẻ em.

RPCS3 hỗ trợ chơi trực tiếp từ đĩa PS3

Nhóm phát triển RPCS3 vừa công bố một bước tiến lớn cho cộng đồng giả lập: người dùng nay có thể chạy game PlayStation 3 trực tiếp từ đĩa Blu-ray mà không cần trích xuất toàn bộ dữ liệu ra máy tính. Tính năng này giúp tiết kiệm thời gian và dung lượng lưu trữ, mang lại trải nghiệm “plug and play” gần giống như trên máy PS3 thật.

Trước đây, RPCS3 đã cho phép tải file ISO trực tiếp, nhưng việc chạy từ đĩa vật lý vẫn chưa khả thi. Giờ đây, nhờ đóng góp của các nhà phát triển, tính năng này đã hoạt động không chỉ trên Windows mà còn mở rộng sang Linux, macOS và FreeBSD. Điều này giúp nhiều hệ điều hành có thể tận hưởng game PS3 một cách thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, không phải ổ Blu-ray nào cũng đọc được đĩa PS3. RPCS3 khuyến cáo người dùng kiểm tra danh sách tương thích trước khi thử. Với loạt cập nhật gần đây, bao gồm hỗ trợ ISO mã hóa và tích hợp game PS3 vào Steam, RPCS3 đang ngày càng trở thành công cụ mạnh mẽ cho cộng đồng yêu thích retro gaming.