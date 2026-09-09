Những sản phẩm công nghệ nổi bật tại IFA 2026: Xiaomi, Roborock và DJI

(VTC News) -

Xiaomi và sự xuất hiện đầu tiên tại IFA

Tại sự kiện IFA 2026, Xiaomi đã có một bước ngoặt quan trọng khi lần đầu tiên tham gia với gian hàng ấn tượng rộng 3.300 mét vuông. Không gian trưng bày này giới thiệu hơn 380 sản phẩm, thể hiện sự đa dạng và sáng tạo của thương hiệu.

Trong số đó, chiếc điện thoại Xiaomi 18 Fold với công nghệ màn hình gập tiên tiến đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Đáng chú ý, sản phẩm này được trang bị chip XRING O3 do chính Xiaomi phát triển, đánh dấu một bước tiến lớn trong khả năng phát triển phần cứng của hãng.

Tuy nhiên, Xiaomi vẫn chưa công bố ngày ra mắt cụ thể cho thị trường toàn cầu, mặc dù hãng cho biết sẽ tập trung mạnh vào thị trường châu Âu.

Sáng kiến robot và mô hình quét dọn tiên tiến từ Roborock

Tại triển lãm IFA 2026, Roborock đã gây ấn tượng mạnh với mẫu robot Saros Rover, nổi bật với khả năng di chuyển linh hoạt qua các chướng ngại vật, bao gồm cả bậc thang - một thành tựu đáng chú ý trong lĩnh vực thiết kế robot thông minh.

Mặc dù giá bán chính thức vẫn chưa được công bố, Saros Rover đã thu hút sự chú ý nhờ tính năng tự làm sạch đột phá. Bên cạnh đó, các phiên bản khác như Saros 20 Flow cũng mang đến thêm sự lựa chọn cho người tiêu dùng với khả năng quét dọn hiệu quả và thông minh.

Sản phẩm sáng tạo từ DJI và dreame

DJI, nổi tiếng với các sản phẩm drone, đang mở rộng tham vọng vào thị trường robot quét dọn với việc ra mắt hai mẫu Romo A2 và P2. Cả hai sản phẩm này đều được trang bị khả năng hút bụi mạnh mẽ và có khả năng di chuyển linh hoạt trong không gian hạn chế.

Trong khi đó, Dreame cũng không kém cạnh khi giới thiệu sản phẩm Aqua20 Pro Ultra, một thiết bị thông minh kết hợp giữa chức năng hút bụi và lăn hơi nước. Sản phẩm này đã xứng đáng nhận giải thưởng đổi mới tại triển lãm IFA năm nay.

Tương lai của thiết bị điện tử và nhà thông minh

Trong lĩnh vực thiết bị điện tử, TCL và Huawei đã ghi dấu ấn với những sản phẩm đột phá như TCL NXTPAPER và Huawei MatePad Pro. Các thiết bị này không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng nhờ công nghệ màn hình tiên tiến, mà còn gây ấn tượng với thiết kế siêu mỏng nhẹ và hiệu năng vượt trội.

Đặc biệt, sản phẩm kính thông minh RayNeo GT Max, tích hợp công nghệ Dolby Vision, hứa hẹn mang đến một tương lai đầy triển vọng cho trải nghiệm thực tế ảo tương tác phong phú hơn bao giờ hết.

Thị trường TV và laptop đầy cạnh tranh

Tại triển lãm IFA, các dòng sản phẩm TV Mini LED của TCL và Hisense đã gây ấn tượng mạnh với những cải tiến vượt bậc về độ sáng và độ phân giải so với các thế hệ trước.

Trong lĩnh vực laptop, các thương hiệu lớn như Lenovo, Dell và Samsung đang tích cực mở rộng thị phần bằng cách giới thiệu những mẫu laptop chất lượng cao với mức giá hợp lý, đặc biệt nhắm đến phân khúc dưới 700 USD.

Cuộc cạnh tranh trong ngành công nghệ này đang diễn ra sôi động không chỉ tại IFA mà còn trên toàn cầu.