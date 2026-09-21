Công nghệ 21/9: iPhone 18 Pro tăng phí sửa chữa, Xiaomi Fold cũng đắt đỏ

(VTC News) -

iPhone 18 Pro tăng phí thay pin

Apple đã tăng giá bán khởi điểm thêm 100 USD đối với hai mẫu cao cấp iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Không chỉ giá thiết bị, chi phí sửa chữa chính hãng của thế hệ mới cũng được điều chỉnh, trong đó phí thay pin tăng 10 USD (khoảng 260.000 đồng).

Cụ thể, chi phí thay pin chính hãng trên iPhone 18 Pro được nâng từ 119 USD (khoảng 3,09 triệu đồng), mức áp dụng cho iPhone 16 Pro Max và iPhone 17 Pro Max, lên 129 USD (khoảng 3,35 triệu đồng). Mức phí mới áp dụng cho các phiên bản iPhone 18 Pro.

Ở thời điểm hiện tại, khách hàng sở hữu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể an tâm rằng họ chưa cần tìm đến dịch vụ sửa chữa ngay lập tức do máy mới ra mắt được vài ngày, trong khi tình trạng pin giảm xuống dưới 80% sau chưa đầy một năm sử dụng không phổ biến.

Dù vậy, người dùng vẫn cần lưu ý rằng chính sách bảo hành tiêu chuẩn của Apple không chi trả cho các hư tổn do tai nạn hoặc hiện tượng hao mòn pin tự nhiên sau thời gian sử dụng thông thường.

Biểu phí sửa chữa tăng cũng xuất hiện trên Apple Watch. Với Watch Series 12 vỏ gốm, chi phí khắc phục các hư hại khác lên tới 599 USD (khoảng 15,58 triệu đồng) nếu không có AppleCare+, trong khi thay pin riêng có giá 99 USD (khoảng 2,57 triệu đồng).

Bản vỏ nhôm có chi phí sửa chữa tối đa 349 USD (khoảng 9 triệu đồng); AppleCare+ có thể giảm mức phí dịch vụ của Series 12 xuống 69 USD (khoảng 1,79 triệu đồng).

Xiaomi 18 Fold có giá thay bo mạch lên tới gần 900 USD

Xiaomi đã công bố bảng giá linh kiện thay thế chính thức cho điện thoại gập Xiaomi 18 Fold tại Trung Quốc. Máy có giá khởi điểm 10.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1.639 USD (khoảng 42,6 triệu đồng), trong khi một số linh kiện thay thế có giá khá cao.

Hai hạng mục tốn nhiều chi phí nhất là màn hình gập bên trong và bo mạch chủ. Thay màn hình trong có giá 3.600 nhân dân tệ, khoảng 536 USD (khoảng 13,9 triệu đồng), còn màn hình phụ bên ngoài có giá 750 nhân dân tệ, tương đương 112 USD (khoảng 2,9 triệu đồng).

Chi phí bo mạch chủ thay đổi theo cấu hình bộ nhớ. Phiên bản 12 GB RAM và 256 GB bộ nhớ có giá thay 3.900 nhân dân tệ, khoảng 581 USD (khoảng 15,1 triệu đồng).

Với bản 16 GB RAM và 1 TB bộ nhớ, chi phí lên tới 5.930 nhân dân tệ, tương đương khoảng 885 USD (khoảng 23 triệu đồng), gần 40% giá trị một chiếc máy mới.

Ở phiên bản Ceramic Special Edition, thay nắp lưng bằng gốm silicon nitride có giá 1.045 nhân dân tệ (khoảng 4 triệu đồng), trong khi bản tiêu chuẩn là 250 nhân dân tệ (khoảng 969.877 đồng).

Các linh kiện khác có mức phí thấp hơn, gồm pin 6.000 mAh giá 259 nhân dân tệ (khoảng 1 triệu đồng), camera trước 40 nhân dân tệ (khoảng 155.000 đồng) và ba camera sau lần lượt 200, 190 và 55 nhân dân tệ (khoảng 775.000, 737.000 và 213.000 đồng).

FBI nói mức sử dụng AI tăng 605%

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại cơ quan này đã tăng 605% dưới sự lãnh đạo của ông.

Tuyên bố của Patel vẫn chưa rõ ràng và hiện tại hầu như không có dữ liệu công khai nào xác thực để giải thích mức độ và phương pháp mà FBI đã áp dụng trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, một số manh mối có thể ủng hộ tuyên bố của ông.

Một báo cáo tháng 2/2026 về các dự án AI năm 2025 của Bộ Tư pháp Mỹ ghi nhận FBI có 50 trường hợp ứng dụng AI, trong đó 9 dự án được xếp vào nhóm có tác động lớn. Đến tháng 8, Giám đốc AI của FBI Katie Noyes cho biết số trường hợp ứng dụng AI được phê duyệt đã tăng lên 139.

Vài tháng trước, FBI đã công bố một tài liệu đấu thầu, kêu gọi các nhà cung cấp chào giá, dự kiến chi 88 triệu USD để mua máy chủ AI. Động thái này dường như cho thấy cơ quan này có ý định mở rộng hơn nữa việc triển khai các ứng dụng AI trong kinh doanh.

Cơ quan này đồng thời sử dụng AI trong phiên âm cuộc gọi, tạo bản tóm tắt và phân loại các mối quan hệ liên lạc để kết nối với những manh mối khác.

Patel cho biết AI đã hỗ trợ theo dõi manh mối và ngăn chặn các vụ xả súng tại Bắc Carolina cùng sáu bang khác. Ông cũng nêu việc sử dụng các công cụ như nhận dạng khuôn mặt giúp số trẻ em mất tích được tìm thấy tăng 30% và số vụ bắt giữ trong các vụ lạm dụng trẻ em tăng 20%.