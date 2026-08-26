Xiaomi đứng thứ hai thị trường smartphone Việt Nam quý II/2026

(VTC News) -

Xiaomi đứng thứ hai về thị phần phân phối smartphone tại Việt Nam trong quý II/2026, với 21% thị phần và mức tăng trưởng 34% so với cùng kỳ. Theo dữ liệu Omdia được công bố, đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm 5 thương hiệu smartphone có thị phần lớn tại Việt Nam trong quý.

Kết quả trên được ghi nhận trong bối cảnh thị trường công nghệ chịu sức ép từ chi phí linh kiện và cạnh tranh giữa các hãng smartphone. Xét trên quy mô toàn cầu, Xiaomi đạt doanh thu 16,2 tỷ USD trong quý II, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng điều chỉnh đạt 922 triệu USD, tăng 2,4%.

Mảng smartphone và AIoT đóng góp 12,5 tỷ USD vào doanh thu quý, trong đó smartphone mang về 6,2 tỷ USD. Lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu của hãng tiếp tục nằm trong nhóm 3 thương hiệu lớn nhất trong 24 quý liên tiếp. Ngoài smartphone, mảng xe điện thông minh, AI và các sáng kiến mới đạt doanh thu 3,7 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ.

Smartphone và hệ sinh thái thiết bị tiếp tục mở rộng

Tại Việt Nam, kết quả quý II được doanh nghiệp cho rằng có sự đóng góp từ nhiều phân khúc smartphone. Dòng Xiaomi 17T Series được nhắc đến như một trong những sản phẩm thúc đẩy kết quả kinh doanh trong kỳ. Số đơn đặt trước của dòng máy này tăng 40% so với thế hệ trước, theo số liệu trong tài liệu.

Ở phân khúc tầm trung, REDMI Note Series tiếp tục là một dòng smartphone có quy mô người dùng lớn tại Việt Nam. Tài liệu cho biết dòng sản phẩm này đã đạt hơn 500 triệu thiết bị đến tay người dùng trên toàn cầu kể từ năm 2014, trong khi số người dùng tại Việt Nam vào khoảng 5,6 triệu. Hãng cũng cho biết đang chuẩn bị giới thiệu thế hệ REDMI Note mới tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh smartphone, Xiaomi tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thiết bị kết nối theo định hướng “Human × Car × Home”. Tính đến ngày 30/6/2026, số thiết bị IoT kết nối với nền tảng AIoT của hãng, không tính smartphone và máy tính bảng, đã vượt 1,16 tỷ thiết bị, tăng 17,4% so với cùng kỳ.

Trên thị trường máy tính bảng, dữ liệu Omdia được dẫn trong tài liệu cho thấy lượng máy Xiaomi xuất xưởng đứng thứ tư toàn cầu trong quý II/2026, đánh dấu quý thứ chín liên tiếp nằm trong nhóm 5 thương hiệu có lượng xuất xưởng lớn nhất.

Ở nhóm thiết bị âm thanh và thiết bị đeo, hãng đứng thứ hai toàn cầu về lượng tai nghe TWS xuất xưởng và vòng đeo tay thông minh.

Doanh thu toàn cầu tăng gần 10%

Kết quả tại Việt Nam diễn ra cùng với đà tăng trưởng của Xiaomi trên thị trường quốc tế. Ngoài mức doanh thu 16,2 tỷ USD trong quý II, hãng ghi nhận doanh thu 12,5 tỷ USD từ smartphone và AIoT.

Riêng các hoạt động liên quan đến xe điện thông minh, AI và những lĩnh vực mới đạt 3,7 tỷ USD, cho thấy cơ cấu hoạt động của doanh nghiệp đang mở rộng ra ngoài thị trường smartphone.

Theo tài liệu, trong quý II/2026, Xiaomi nằm trong nhóm 3 thương hiệu smartphone có lượng xuất xưởng cao nhất tại 53 quốc gia và khu vực, đồng thời thuộc nhóm 5 tại 67 quốc gia và khu vực. Tại Đông Nam Á, Mỹ Latinh, Trung Đông và Trung - Đông Âu, hãng giữ vị trí thứ hai về lượng smartphone xuất xưởng.

Tại Việt Nam, doanh nghiệp có 93 điểm bảo hành và dịch vụ sau bán hàng trên toàn quốc. Đây là một phần trong chiến lược mở rộng hoạt động ngoài thiết bị smartphone, khi danh mục sản phẩm bao gồm cả thiết bị đeo, thiết bị âm thanh và đồ gia dụng thông minh.

Nhìn tổng thể, các số liệu quý II/2026 cho thấy thị trường Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường đáng chú ý của Xiaomi, với thị phần phân phối đạt 21%.

Trong khi đó, ở quy mô toàn cầu, doanh nghiệp đang duy trì vị trí trong nhóm đầu về smartphone đồng thời mở rộng sang AI, IoT, máy tính bảng, thiết bị đeo và xe điện thông minh.