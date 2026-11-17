(VTC News) -

Theo tờ Jin Guan News, vào tháng 5/2023, ông Giang (sống ở thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) và vợ cũ đồng thuận ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 22 năm.

Họ có với nhau hai người con trai. Vì tình cảm cha con gắn bó lâu năm, ông Giang không chỉ cam kết cùng vợ cũ chi trả các khoản phí cho con trai cả cho đến khi cậu lập gia đình, mà còn tặng lại hai bất động sản cho con trai cả, bản thân ông chỉ giữ lại một chiếc ô tô.

Trong một lần tranh cãi với cha vào tháng 9/2024, người con trai cả buột miệng nói: “Ông không phải là cha tôi”. Câu nói này khiến ông Giang nảy sinh nghi ngờ. Ông bí mật lấy mẫu từ bàn chải đánh răng để xét nghiệm ADN và phát hiện ra sự thật tàn khốc: Cả hai người con trai đều không phải là con ruột của mình.

(Ảnh minh họa: AI)

Sau khi biết mình bị lừa dối suốt hơn 20 năm và phải nuôi dạy con của người khác, ông Giang khởi kiện ra tòa để xác định quan hệ huyết thống. Qua các phiên xét xử, kết quả khẳng định ông không có quan hệ huyết thống với cả hai người con trai này.

Vào tháng 5/2026, ông Giang tiếp tục khởi kiện vợ cũ tại Tòa án Nhân dân quận Trương Điếm, thành phố Truy Bác, yêu cầu hoàn trả các khoản tiền cấp dưỡng nuôi con, bồi thường tổn thất tinh thần, đồng thời đề nghị hủy bỏ thỏa thuận phân chia tài sản khi ly hôn trước đây, đưa số tài sản từng được tặng cho con trai cả vào khối tài sản chung để phân chia lại.

Kết quả, ông đã thắng kiện trong phiên tòa sơ thẩm vào tháng 10. Tòa buộc người vợ cũ phải hoàn trả 300 nghìn nhân dân tệ (khoảng 1,16 tỷ đồng) tiền nuôi dạy con cái, đồng thời bồi thường 80 nghìn nhân dân tệ (gần 309 triệu đồng) cho những tổn thất về tinh thần.

Bày tỏ sự phẫn nộ sâu sắc, ông Giang khẳng định mình “căm hận họ đến tận xương tủy”. Ông than thở rằng sự bao dung và những hy sinh quá mức của mình suốt bao năm qua đã không thể cứu vãn được tình cảm gia đình, cũng chẳng thể lấy lại hơn 20 năm tuổi trẻ đã mất.

Luật sư của nguyên đơn cho biết thêm, ban đầu ông Giang dự định để lại tài sản cho con trai cả vì trân trọng mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa hai cha con. Tuy nhiên, hàng loạt lời lẽ và hành vi ác ý của người con này - bao gồm cả việc cố ý tấn công bố - đã khiến ông Giang quyết định cắt đứt quan hệ, đồng thời tìm kiếm công lý và đòi lại tài sản của mình.

Mặc dù ông Giang đã chấp nhận phán quyết sơ thẩm, vụ việc vẫn chưa kết thúc do người vợ cũ đã nộp đơn kháng cáo. Ngoài ra, một phiên tòa khác liên quan đến việc hủy bỏ hợp đồng tặng cho tài sản cũng sẽ được tổ chức vào ngày 25/11 tới.