Bị ung thư giai đoạn cuối, ông bố đơn thân nhận kết quả ADN 'không phải cha con'

(VTC News) -

Theo truyền thông Trung Quốc, ông Lý và vợ cũ gặp nhau vào năm 2013 và cùng xây dựng tổ ấm. Họ đi đăng ký kết hôn sau khi con gái chào đời. Sau khi ly hôn, người đàn ông này một mình nuôi con gái cho đến nay do lối sống của vợ cũ không phù hợp để nuôi trẻ, cô hay hút thuốc, uống rượu và mê chơi bài. Anh Lý rất yêu con, luôn giữ con gái bên mình.

Cuộc sống của hai cha con trôi qua êm đềm cho đến tháng 7 năm nay, khi anh Lý được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi và anh cảm thấy mình đang ở những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời.

Một biến cố nữa xảy đến là sau khi xét nghiệm ADN xác định quan hệ cha con, anh Lý bàng hoàng khi nhận kết quả: Đứa con gái 10 tuổi không có quan hệ huyết thống với mình.

(Ảnh minh họa: Clpmag)

Anh Lý tâm sự, là đàn ông, khó ai chấp nhận được tình huống này; tuy nhiên kết quả xét nghiệm huyết thống không hủy hoại tình cảm dành cho con gái. Khẳng định vẫn yêu thương con, người đàn ông cho biết điều anh lo lắng lúc này là cuộc sống và tương lai của bé. Bản thân đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, sức khỏe rất kém, không chăm sóc tốt được cho con, Lý hy vọng vợ cũ có thể giúp chăm con gái để bé có thể tiếp tục đi học.

Các chuyên gia pháp lý cho biết, theo Luật Dân sự Trung Quốc, con ngoài giá thú được hưởng các quyền lợi như con ruột, và cha mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Ông Lý đã ủy quyền cho luật sư thương lượng thay đổi quyền nuôi con với vợ cũ. Hội Phụ nữ địa phương cũng can thiệp để hỗ trợ pháp lý và tư vấn tâm lý. Các chuyên gia chỉ ra rằng khi trải qua chấn thương tâm lý nghiêm trọng, bệnh nhân nên ưu tiên đảm bảo điều trị suôn sẻ và tìm kiếm sự can thiệp tâm lý chuyên nghiệp để giảm bớt tác động về mặt cảm xúc.

Câu chuyện éo le này được đăng tải khiến nhiều cư dân mạng ái ngại, thương cảm, đặc biệt xót xa cho người đàn ông và bé gái: "Thật là bi kịch", "Có những phụ nữ trái tim sắt đá, thương hại người đàn ông này"; "Biết không phải con ruột nhưng điều anh ấy lo lắng bây giờ vẫn là ai sẽ chăm con khi mình đang mắc trọng bệnh"; "Đứa trẻ vô tội, mong xã hội chung tay giúp đỡ, cho bé một mái ấm"...