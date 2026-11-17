(VTC News) -

Một người phụ nữ 37 tuổi ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã che giấu giới tính thật trong suốt thời gian dài, giả làm nam giới để hẹn hò với người bạn gái lâu năm. Trong thời gian đó, kẻ này liên tục viện nhiều lý do để yêu cầu nạn nhân chi tiền. Khi không thể chịu đựng thêm được nữa, nạn nhân trình báo sự việc với cảnh sát và bàng hoàng phát hiện ra bạn trai mình thực chất là phụ nữ. Phẫn nộ, cô kiện ra tòa.

Theo Modern Express của Trung Quốc đại lục, nạn nhân Tiểu Mỹ Xiaomei quen biết A Bảo (tên hai nhân vật đều đã được thay đổi) thông qua một người bạn vào năm 2006. Khi đó, A Bảo sử dụng tên giả và cố tình che giấu giới tính nữ, tự nhận mình là nam giới. Hai người nhanh chóng thiết lập mối quan hệ tình cảm.

Họ duy trì mối quan hệ này suốt 19 năm cho đến tháng 6 năm 2025, khi Tiểu Mỹ quyết định báo cảnh sát. Trong quá trình hòa giải tại cơ quan công an, Tiểu Mỹ mới vỡ lẽ người bạn trai gắn bó với mình suốt 19 năm qua thực chất là phụ nữ.

(Ảnh minh họa)

Tiểu Mỹ cho biết, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2025, A Bảo đã nhiều lần vòi tiền cô với đủ loại lý do, như thuê thầy phong thủy làm lễ giải hạn, chi phí chữa bệnh cho cha, hay tiền thuê nhà. Tổng số tiền lên tới hơn 460 nghìn nhân dân tệ (gần 1,8 tỷ đồng). Thực tế sau khi nhận được tiền, A Bảo chủ yếu dùng vào việc đánh bạc, chi trả viện phí cho cha và trang trải các chi phí sinh hoạt cá nhân.

Trong khoảng thời gian này, A Bảo đã hoàn trả hơn 18 nghìn nhân dân tệ (gần 70 triệu đồng). Hai bên thậm chí còn ký kết một thỏa thuận hoàn trả, nhưng A Bảo chưa bao giờ thực hiện đúng cam kết đó.

Tại phiên tòa, A Bảo lập luận rằng mối quan hệ giữa hai bên chỉ là quan hệ vay mượn thông thường chứ không phải lừa đảo. Tuy nhiên, dựa trên lời khai của các nhân chứng liên quan, tòa án chỉ ra rằng A Bảo thường ăn mặc theo phong cách trung tính, tự nhận mình là nam giới và thậm chí còn sử dụng nhà vệ sinh nam.

Hơn nữa, dù không có công việc ổn định, không có tài sản đứng tên mình và tình hình tài chính rất khó khăn, A Bảo vẫn liên tục dùng các lý do như bàn chuyện kết hôn hay các giải pháp phong thủy để lừa Tiểu Mỹ chuyển tiền. Hành vi này cho thấy rõ ý đồ lừa đảo và mục đích bất hợp pháp.

Cuối cùng, Tòa án quận Thiền Thành, thành phố Phật Sơn nhận định, mặc dù A Bảo đã tự nguyện ra trình diện sau khi nhận được thông báo từ cảnh sát nhưng tại tòa, bị cáo lại phủ nhận các tình tiết chính của vụ án. Do đó, cô không được coi là tự thú, tòa chỉ có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt ở mức độ phù hợp.

Tòa tuyên phạt A Bảo 7 năm 3 tháng tù giam, phạt tiền 70.000 nhân dân tệ (hơn 279 triệu đồng). Đồng thời, sau khi trừ đi số tiền đã hoàn trả trước đó, bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân Tiểu Mỹ số tiền 442 nghìn nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng).