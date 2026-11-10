Cụ bà để lại tài sản 4 tỷ đồng cho giám đốc viện dưỡng lão và ẩn tình phía sau

(VTC News) -

Cụ bà họ Trương ở Thượng Hải, Trung Quốc đột ngột qua đời ở tuổi 85 vì nhồi máu cơ tim hồi đầu năm nay, để lại khối tài sản ước tính khoảng một triệu nhân dân tệ (3,8 tỷ đồng). Điều bất ngờ là người thừa kế được chỉ định trong di chúc lại không phải thân nhân mà là ông Từ Hải Đào, giám đốc viện dưỡng lão nơi bà được chăm sóc những năm cuối đời.

Sau khi tin tức được lan truyền, hơn 10 người cháu, người thân khác đã lên tiếng đòi quyền thừa kế, khiến một thỏa thuận ban đầu dựa trên sự tin tưởng trở thành cuộc tranh chấp. Từ Hải Đào nói ông chỉ biết về việc được thừa kế sau khi cụ bà qua đời. Ông không có ý định giữ tiền cho mục đích cá nhân mà hy vọng sẽ quyên góp từ thiện, và đã thuê luật sư để giải quyết vấn đề.

Khía cạnh khó khăn nhất của vụ tranh chấp này không chỉ là nội dung của di chúc, mà còn là việc xác định tất cả những người thừa kế hợp pháp có liên quan. Luật sư chỉ ra rằng bà Trương không có người thừa kế trực hệ, nhưng hầu hết anh chị em của bà đều sinh ra trong những năm 1950, thông tin hộ khẩu ban đầu của họ chủ yếu được viết tay, một số hồ sơ không đầy đủ.

Nhiều người cao tuổi không có con cháu chăm sóc nên vào sống ở viện dưỡng lão. (Ảnh minh họa: Scmp)

Vì một số anh chị em của bà cũng đã qua đời nên cần phải tìm kiếm thêm hậu duệ của họ, bao gồm cả cháu trai và cháu gái, một số người thậm chí có thể đang sống ở nước ngoài. Việc xác nhận danh tính và thông báo cho từng người một không hề dễ dàng.

Tại sao bà Trương lại muốn để lại tài sản cho người ngoài? Luật sư của ông Từ Hải Đào tiết lộ rằng điều bà cụ quan tâm nhất không phải là ai sẽ thừa kế tài sản sau khi mình qua đời mà là nỗi sợ mất khả năng phán đoán, không thể tự đưa ra quyết định về việc điều trị y tế và sắp xếp chỗ ở. Bà hy vọng rằng ngay cả khi mình bị “mất trí nhớ” trong tương lai, vẫn sẽ có người sử dụng tiền tiết kiệm của bà một cách hợp lý để chi trả cho các chi phí y tế, cho phép bà duy trì phẩm giá cơ bản trong những năm cuối đời.

Do đó, bà Trương lên kế hoạch về tài sản và vấn đề giám hộ. Bà liên hệ với một viện dưỡng lão ở quận Kim Sơn, Thượng Hải vào năm 2023, và các nhân viên đã đến đón bà chuyển tới. Lúc đó, người phụ nữ góa chồng, không con này vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người thân.

Ông từ Hải Đào cho biết cháu trai vẫn đến thăm bà một hoặc hai lần mỗi năm và những khi bà ốm, còn chị gái thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Vì vậy, ông tin rằng mối quan hệ của bà Trương với gia đình nhìn chung là bình thường.

Tuy nhiên, bà Trương khá kỹ tính về chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày, và đã thay hơn 10 người chăm sóc sau khi chuyển đến. Vào thời điểm đó, viện dưỡng lão đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân viên trong đại dịch, vì vậy Từ Hải Đào đích thân hỗ trợ chăm sóc bà. Do vị giám đốc còn chủ động chăm sóc những người già khác sống một mình nên bà Trương dần dần tin tưởng, trở nên phụ thuộc vào ông nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày, thậm chí còn nói rằng bà từ lâu đã coi ông như con trai.

Để chuẩn bị cho giai đoạn cuối đời, bà Trương lập di chúc thông qua Cơ quan Đăng ký Di chúc Trung Quốc vào năm 2024 và ký thỏa thuận giám hộ với ông Từ Hải Đào, chỉ định ông làm người giám hộ nếu bà mất toàn bộ hoặc một phần năng lực pháp lý. Bà cũng để lại cho ông khối tài sản trị giá khoảng 1 triệu nhân dân tệ (số tiền chính xác chưa được tiết lộ).

Ông Từ Hải Đào cho biết ông thường xuyên ở cạnh bà Trương trước khi bà qua đời, phần lớn chi phí y tế do chính bà chi trả bằng tiền mặt. Nếu thiếu hụt, viện dưỡng lão sẽ trả trước. Không có khoản phí nào khác cho việc đưa bà đi khám bệnh.

Ông rất bất ngờ trước di chúc này và trân trọng sự tin tưởng đó. Giờ đây, đối mặt với yêu cầu thừa kế từ người thân của bà Trương, ông tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý và nhấn mạnh rằng mình không có ý định giữ tài sản cho riêng mình, hy vọng nó có thể được sử dụng cho phúc lợi xã hội trong tương lai.

Vụ việc này cũng làm nổi bật những khó khăn thực sự mà người cao tuổi sống một mình phải đối mặt khi tìm kiếm điều trị y tế. Ông Từ Hải Đào thừa nhận rằng sau khi người cao tuổi nhập viện, đôi khi bệnh viện yêu cầu người nhà ký giấy tờ, nhưng rất khó để tìm họ kịp thời. Để tránh làm chậm trễ việc điều trị, nhân viên chăm sóc đôi khi phải ký thay, nhưng việc này có thể vượt quá thẩm quyền công việc của họ.

Ngoài ra, đã có trường hợp người cao tuổi để lại lời nhắn viết tay đơn giản ủy thác cho ông Từ quản lý công việc sau khi qua đời, nhưng do thiếu thủ tục pháp lý chính thức, ông không thể chấp nhận một cách dễ dàng.

Theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc đại lục, người trưởng thành có đầy đủ năng lực pháp lý có thể thỏa thuận trước về việc giám hộ thông qua văn bản thỏa thuận với người thân hoặc người khác.