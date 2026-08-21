Xem khách Tây rán nem, sốt đậu, dân mạng trêu 'đi du lịch hay học lỏm nấu ăn'

(VTC News) -

Clip khách Tây chăm chú rán nem, sốt đậu khiến dân mạng vô cùng thích thú. (Nguồn: @dundjvalleyninhbinh)

Đoạn clip ngắn đang được ưa thích trên nền tảng TikTok ghi lại khoảnh khắc dễ thương của những vị du khách nước ngoài khi ghé thăm Ninh Bình. Không chỉ tham quan danh lam thắng cảnh hay thưởng thức các món ngon có sẵn, hai vị khách Tây trong clip còn tự tay vào bếp để học nấu những món ăn chuẩn mâm cơm Việt.

Đứng trước bếp gas đôi, hai người đàn ông cao lớn đều cầm đôi đũa lớn, phụ trách món ăn đựng trong nồi, chảo trước mặt mình. Một người tỉ mỉ trở những miếng đậu phụ đã chiên trong nồi nước sốt cà chua; người kia thận trọng lật từng chiếc nem rán vàng giòn trong chảo dầu nóng. Vẻ nghiêm túc khi họ trao đổi với nhau, cách cầm đũa còn đôi chút gượng gạo, lóng ngóng và sự chú tâm cao độ của họ dành cho món ăn tạo nên vẻ đáng yêu thu hút người xem clip.

“Nem rán và đậu sốt cà chua là hai món ăn cực kỳ quen thuộc trên mâm cơm người Việt, nay lại trở thành bài học thực hành đầy thú vị dành cho các du khách phương xa. Nhìn cách khách Tây cẩn thận canh lửa, lật từng miếng thức ăn để không bị cháy, có thể thấy được sự trân trọng mà họ dành cho văn hóa ẩm thực bản địa”, một cư dân mạng bình luận.

Nhiều người hài hước viết rằng không biết mấy ông khách Tây này sang đây để nghỉ ngơi vãn cảnh hay học lỏm bí quyết nấu ăn: “Sang Việt Nam du lịch đúng nghĩa là đi một ngày đàng, học một nia nghề nấu ăn luôn!”; “Tưởng đi nghỉ dưỡng xả hơi, ai ngờ tới nơi thành khóa học bếp cấp tốc một kèm một”; “Nhìn bác ấy cầm đũa lật nem thuần thục thế này, về nước mở quán chuẩn vị Việt Nam luôn”; “Chuyến này về nước chắc mang trong hành lý là quyển bí kíp gia truyền đậu sốt cà chua”; “Tốn tiền vé máy bay sang đây để lấy bằng tốt nghiệp món nem rán là quá hời rồi”...

Dân mạng bảo đánh giá tay nghề này chắc về nước mở được dịch vụ nấu cỗ. (Ảnh chụp màn hình)

Mỹ Anh viết: “Đúng là nhập gia tùy tục, sang đây vài hôm là đam mê ẩm thực Việt nó trỗi dậy liền. Hai bác lật nem để không bị cháy chuẩn món ăn Việt thì về nước mở dịch vụ chuyên cỗ cưới. Tốn bao nhiêu tiền vé máy bay, rốt cuộc món quà lưu niệm ý nghĩa nhất mang về lại là kỹ năng cầm đũa thành thục”.

Thanh Tuấn bình luận: “Ủa rồi hai bác đứng bếp nhưng rốt cuộc là ai đang dạy ai, hay là cả hai ông đều đang ‘xem bài’ nhau vậy? Nhìn ông bên phải lật nem cẩn thận từng chút một, ông bên trái đứng bên nồi đậu sốt cà chua cũng phải ghé mắt sang dòm chừng, kiểu như vừa làm vừa phải canh xem đối phương lật nem có bị cháy không để còn bắt chước theo”.

Bên cạnh đó, dân mạng cũng gợi ý nhiều món ngon mà khách Tây nên thử học nấu. Nhật Long bình luận dưới bài đăng: “Học xong nem rán với đậu sốt cà chua là coi như tốt nghiệp lớp sơ cấp rồi đấy. Chuyến này gợi ý hai bác đăng ký tiếp khóa nâng cao với món bánh xèo miền Tây hoặc phở bò gia truyền nhé, bảo đảm trình độ nấu nướng lẫn kỹ năng dùng đũa thăng hạng vượt bậc luôn”.

Tố Uyên đề xuất: “Mới trải nghiệm mấy món gia đình đơn giản thôi, đề xuất tour sau tổ chức cho hai bác thử cuốn gỏi cuốn tôm thịt hoặc tự làm nộm hoa chuối xem sao, vừa thanh mát lại vừa luyện độ khéo tay. Hai bác chỉ cần cuốn đẹp thôi là đảm bảo mọi món ăn khác đều có thể tự mình chế biến ngon mê ly”.