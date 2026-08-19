Cắt tóc cạo râu thành đặc sản du lịch Việt Nam, khách Tây sốc vì đẹp mà quá rẻ

(VTC News) -

Dịch vụ cắt tóc cạo râu ở Việt Nam khiến nhiều nam du khách Tây mê mẩn.

Trong hành trình khám phá Việt Nam, bên cạnh cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ hay nền ẩm thực phong phú, có một trải nghiệm rất đỗi bình dị nhưng lại đang khiến không ít khách du lịch quốc tế phải trầm trồ. Đó chính là dịch vụ cắt tóc và cạo râu, làm đẹp dành cho nam giới.

Nhiều nam du khách phương Tây khi đến Việt Nam đã vô cùng ngỡ ngàng khi nhận ra việc chăm sóc diện mạo tại đây là trải nghiệm thư giãn đích thực với mức giá rẻ đến khó tin. Rất nhiều nam du khách, sau khi bước ra khỏi tiệm tóc ở Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng, không ngần ngại đăng tải những video chia sẻ sự ngạc nhiên cùng sự hài lòng tuyệt đối trên các nền tảng mạng xã hội.

Họ dành những lời có cánh cho tay nghề khéo léo của thợ cắt tóc Việt Nam, đồng thời khẳng định đây là dịch vụ chất lượng “hàng đầu thế giới” mà bất kỳ ai khi đến đây cũng nên thử ít nhất một lần.

Điều đầu tiên khiến các vị khách nước ngoài ngỡ ngàng chính là sự chênh lệch khó tin về mức giá. Tại Việt Nam, họ có thể trải nghiệm dịch vụ chăm sóc tỉ mỉ mà số tiền bỏ ra có thể vẫn chỉ hàng chục nghìn đồng, thấp hơn rất nhiều lần so với giá cả ở quê hương họ. Điều khiến du khách quốc tế mê dịch vụ này ở Việt Nam không chỉ là chuyện giá cả, mà còn vì với mức giá bình dân ấy, họ được phục vụ chu đáo, tỉ mỉ bởi những nhân viên tay nghề cao.

Không chỉ dừng lại ở mái tóc cắt tỉa gọn gàng, hợp mốt hay đường cạo râu sắc bén, quy trình này thường đi kèm với những trải nghiệm thư giãn vượt ngoài mong đợi như gội đầu, chăm sóc râu, ngoáy tai, vuốt keo tóc, massage mặt, bóp vai, hướng dẫn làm đẹp... Sự chăm chút và khéo léo trong từng động tác khiến du khách cảm nhận được sự trân trọng tối đa.

Trên các diễn đàn du lịch có rất nhiều ý kiến của khách Tây khen cắt tóc cạo râu tại Việt Nam là trải nghiệm độc đáo, ghi dấu ấn đậm nét về một đất nước mến khách và đầy tinh tế.

Evans, du khách đến từ Anh, so sánh: “Ở London, mỗi lần ra tiệm cắt tóc và cạo râu, tôi phải trả không dưới 40 bảng (khoảng 1,4 triệu đồng) mà thợ làm rất nhanh cho xong lượt. Sang Việt Nam, tôi thử vào một tiệm nhỏ ở Hà Nội với giá chỉ tầm 2 bảng Anh (khoảng 70 nghìn đồng) nhưng người thợ làm vô cùng tỉ mỉ. Lần đầu tiên trong đời tôi được trải nghiệm vừa cạo râu, vừa massage mặt thư giãn đến mức suýt ngủ quên”.

Không chỉ có mức giá hợp, du khách còn đánh giá cao tay nghề của thợ cắt tóc Việt Nam, chăm sóc cũng thuộc hàng “đỉnh” trên thế giới.

Anh Miller người Mỹ đánh giá cao tay nghề của thợ cắt tóc Việt Nam: “Dịch vụ cắt tóc cho nam ở Việt Nam thực sự thuộc hàng đỉnh nhất thế giới! Tay nghề của thợ cắt tóc Việt cực kỳ khéo léo, cạo râu cũng mượt mà và chuẩn xác. Tôi có kiểu tóc ưng ý nhất trong đời, xong còn được gội đầu. Với mức giá quá rẻ so với chất lượng nhận được, đây chắc chắn là trải nghiệm ‘phải thử’ của mọi gã đàn ông khi đến đây”.

Dubois đến từ Pháp bị “sốc” vì sự tiện lợi của dịch vụ làm đẹp: “Tôi thực sự ngỡ ngàng khi làm đẹp tại Việt Nam. Ở Paris, việc đi tiệm tốn kém nên tôi thường tự cạo râu ở nhà. Nhưng ở TP.HCM, chỉ mất khoảng vài Euro và đi vài bước chân là tôi có một diện mạo hoàn toàn mới. Thợ làm tóc không chỉ chuyên nghiệp mà còn vô cùng thân thiện, dù chúng tôi bất đồng ngôn ngữ nhưng họ vẫn hiểu chính xác những gì tôi mong muốn”.

Du khách Australia, Liam, được bạn bè đưa vào tiệm cắt tóc và không khỏi ngạc nhiên: “Trải nghiệm cắt tóc cạo râu ven đường ở Hội An là một trong những kỷ niệm tuyệt vời nhất chuyến đi của tôi. Dù cửa tiệm đơn sơ nhưng sự chu đáo và tay nghề của anh thợ thì cao cấp. Tôi cắt kiểu đầu chuẩn phong cách Việt Nam với gáy dài, quá đẹp, chắc chắn lần sau còn quay lại”.

Đọc những nhận xét của du khách Tây, nhiều cư dân mạng nhắc họ thêm một điểm nữa là dịch vụ cắt tóc, cạo râu ở Việt Nam chẳng những giá rẻ mà khách còn không cần đưa tiền tip. “Bên Tây họ tính phí dịch vụ rồi thêm cả tiền tip nên giá mới đắt đỏ như vậy. Ở mình thì thợ làm bằng cái tâm, tỉ mỉ từng tý một từ cạo râu, gội đầu cho tới ngoáy tai hay đấm bóp. Khách Tây sang đây trải nghiệm xong thấy lời quá nên khen nức nở cũng phải thôi”, Nguyễn Hoàng bình luận.

Lê Minh viết: “Mấy anh Tây mới đầu thấy tiệm bình dân ven đường thì còn e ngại, đến lúc trải nghiệm xong ông nào bước ra mặt mũi cũng sảng khoái, hớn hở. Có lần, tôi đưa người bạn Đức đi cắt tóc xong về nước anh ấy cứ bảo không biết bao giờ mới được quay lại Việt Nam”.